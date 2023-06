Alors que Toulouse et la Rochelle s'affronteront pour désigner le champion du Top 14 en 2023, la présence d'Emmanuel Macron en tribunes n'est pour l'heure pas garantie.

Le président de la République pourrait-il manquer une des finales les plus attendus depuis plusieurs années en Top 14, entre Toulouse et la Rochelle ? C'est en tout cas le sujet d'une réflexion ce mardi 13 juin entre les membres de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et l'entourage d'Emmanuel Macron, comme le rapporte Le Parisien. La présence du chef de l'État dans les tribunes du Stade de France (Saint-Denis), et sur la pelouse avant la rencontre pour saluer un par un chaque acteur, est pourtant de coutume dans l'organisation du dernier match de la saison du championnat.

Mais, dans un contexte social et politique houleux suite à la récente adoption de la réforme des retraites qui avait vu des centaines de milliers de Français descendre dans les rues, l'adaptation du protocole habituel n'est pas une initiative écartée, au vu des risques de sifflets ou de broncas qui existent. L'organisation avait d'ailleurs été changée à l'occasion de la finale de la Coupe de France de football (28 avril dernier) entre Nantes et Toulouse, alors que des tracts rouges avec inscrit "Carton rouge à la retraite à 64 ans" étaient distribués devant l'enceinte du stade pour montrer le mécontentement. Emmanuel Macron avait salué les acteurs dans le couloir du Stade de France avant leur entrée sur la pelouse et avait remis le trophée en tribunes et non pas sur le terrain. En sera-t-il de même le jour du match désignant la meilleure équipe nationale de rugby ? Réponse dans les prochains jours.