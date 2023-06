Comme pressenti dans le Midi Olympique du 5 juin dernier, la vente du Biarritz olympique est désormais effective. Les repreneurs du BOPB menés par Romain Détré auraient lundi soir enfin trouvé un accord avec Jean-Baptiste Aldigé… lequel devrait donc rejoindre Agen dans les jours à venir.

Début avril, les potentiels repreneurs du BOPB menés par l’homme d’affaires limougeaud Romain Détré avaient épluché à la loupe les comptes du Biarritz olympique. Dans la foulée, Détré transmettait via sa holding familiale (la société Rica) une offre de 3 millions d’euros à Jean-Baptiste Aldigé, le président du BOPB et après plusieurs journées de réflexion, le même Aldigé et Louis-Vincent Gave, propriétaire du club, acceptaient ladite proposition le 9 mai 2023.

Nous vous expliquions, dans notre édition du 5 juin dernier, que la « fumée blanche » était au sujet de la reprise du BOPB imminente et de facto, la vente sur de bons rails. C’est désormais quasi réglé et ce matin, nos confrères de Sud-Ouest annonçaient d’ailleurs qu’hier soir (lundi soir), les avocats de Romain Détré et Jean-Baptiste Aligé avaient enfin trouvé un accord (à 3 millions d’euros) et que de fait, le club basque avait donc un nouveau propriétaire pour la saison 2023-2024.

David Gérard, Richard Dourthe ou un autre ?

Pour rappel, la DNACG avait, et ce pour la cinquième saison consécutive, récemment validé les comptes du BOPB (un déficit d’1,3 millions d’euros couvert par les fonds propres) et selon nos informations, le gendarme financier du rugby professionnel avait même, après son passage sur la Côte basque, rédigé une lettre attestant de l’équilibre financier du BOPB. A priori, Romain Détré et les investisseurs qu’il représente héritent donc d’un club sain… mais à reconstruire en partie.

Selon Sud-Ouest, Jean-Baptiste Aldigé, qui deviendra dans les jours à venir avec Louis-Vincent Gave l’un des actionnaires majeurs du SUA, rejoindra donc Agen avec, dans ses valises, le talentueux Joe Jonas (arrière) et le pilier Guy Millar. Ceux-ci retrouveront en Lot-et-Garonne Barry Maddocks, patron des lignes arrières du BOPB jusqu’au printemps dernier. Dans un premier temps, les nouveaux propriétaires du BOPB vont donc avoir l’obligation de construire un staff et, toujours dans notre édition du 5 juin, nous vous indiquions à ce titre que les noms de David Gérard et Richard Dourthe avaient circulé pour prendre en mains le projet sportif de l’entité de Pro D2. Sur la Côte basque, les grandes manœuvres ne font donc que commencer…