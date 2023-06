Titulaire à droite de la mêlée de l'UBB, Sipili Falatea s'est blessé à un genou lors de la demi-finale face à La Rochelle. Sorti à la mi-temps, le pilier girondin pourrait être gravement touché, ce qui mettrait sa participation à la Coupe du Monde 2023 en péril...

Sipili Falatea a peut-être perdu plus qu'une simple demi-finale ce samedi après-midi à Saint-Sébastien. Alors qu'il était hors groupe lors du barrage remporté à Lyon par l'UBB, Sipili Falatea était titulaire face à La Rochelle. En souffrance comme tous ses partenaires lors du premier acte, l'ancien joueur de Clermont n'était plus sur le terrain lors de la réaction des siens dans le second.

La raison ? Il s'est blessé à un genou en fin de première période. Et les premières informations ne sont pas rassurantes pour l'international français. Sorti à la mi-temps et remplacé par Ben Tameifuna, Falatea pourrait être touché à un ligament latéral interne, ce qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

La Coupe du monde en péril ?

Bien évidemment, une grave blessure pourrait priver le pilier droit de la Coupe du monde avec les Bleus, lui qui est considéré comme le finisseur parfait par le staff français.

Cette saison, il a disputé tous les matchs de l'équipe de France, huit au total avec le numéro 18 dans le dos. Il avait d'ailleurs inscrit l'essai de la victoire face à l'Afrique du Sud à Marseille. Une blessure serait un énorme coup dur pour le XV de France.