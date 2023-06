Touché au genou lors de la demi-finale de Top 14, Sipili Falatea n'aura pas besoin d'une opération. Sa participation à la Coupe du monde n'est pas compromise.

Sorti à la mi-temps de la demi-finale de Top 14 contre La Rochelle, le pilier droit de Bordeaux-Bègles Sipili Falatea est touché à un genou. Il souffre d'un ligament latéral interne distendu. Selon Sud Ouest, le droitier de l'UBB n'aura pas besoin de se faire opérer. En revanche, il sera sur le flanc pour une durée comprise entre six et huit semaines. Si sa participation à la Coupe du monde n'est pas compromise, il devrait en revanche manquer une grosse partie de la préparation avec le XV de France.

Le Mondial pas compromis

Sera-t-il intégré au groupe des 42 malgré sa blessure ? Il n'est pas certain car cela priverait Fabien Galthié et son staff d'un troisième pilier droit pour préparer le Mondial. Mais tout n'est pas perdu pour Sipili Falatea. Même s'il ne figure pas dans cette préliste, il pourra quand même participer au Mondial. L'absence du droitier aux douze capes laisse le champ libre à plusieurs joueurs pour espérer se montrer pendant l'été pour, pourquoi pas, arracher une place pour la compétition. Derrière l'indiscutable Uini Atonio, Mohamed Haouas ne sera pas convoqué. Demba Bemba et Dorian Aldegheri sont les favoris, mais un OVNI peut toujours surgir à tout moment.