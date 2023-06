Condamné il y a deux semaines à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour violences conjugales, Mohamed Haouas est convoqué le 21 juin prochain aux prud'hommes de Clermont. L'ASM a entamé une procédure à l'encontre du pilier droit international.

Mohamed Haouas s'apprête à vivre neuf fous quelque peu mouvementés entre le 21 et le 30 juin. Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique, l'ASM Clermont, qui est censée accueillir Haouas pour les trois prochaines saisons, a entamé une procédure pour tenter de faire suspendre le contrat de ce dernier.

C'est pour cela que le champion de France 2022 avec le MHR est convoqué dans la matinée du 21 juin prochain devant le prud'hommes de Clermont. Toujours est-il que le joueur aurait tout de même l'iintention de se présenter en Auvergne le 1er juillet prochain, date de la reprise des Clermontois pour préparer la saison prochaine.

Pour rappel, quelques heures après la condamnation du pilier, l'ASM avait déclaré ceci : "Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la Ministre Déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle. Il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club."

Les 26 et 30 juin, autres dates importantes pour l'avenir d'Haouas

Cinq jours après sa convocation aux prud'hommes, c'est devant le juge des applications des peines que le joueur de 29 ans devra passé. Il sera question de l'aménagement sa condamnation du 30 mai dernier.

Et c'est ensuite le 30 juin qu'aura lieu le délibéré de son procés au sujet d'une violente bagarre dans une boulanferie datant de 2014. Pour cette affaire, le procureur a requis 24 mois de prison avec un sursis probatoire de 36 mois.