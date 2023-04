Même si elle a un peu moins bien fonctionné cette saison qu’à l’accoutumée, le CO devrait rester fidèle à sa stratégie habituelle de renforcement, privilégiant le renouvellement de ses cadres et le recrutement de jeunes joueurs français à fort potentiel, souvent issus du Pro D2.

C’est acté

C’est un adage qui revient souvent dans le rugby. "Le meilleur des recrutements est de réussir à prolonger ses meilleurs joueurs." En cela, le CO a déjà bien avancé en prolongeant Antoine Tichit (34 ans, 2024), Quentin Walcker (pilier, 27 ans, 2025), Pierre Colonna (talonneur, 22 ans, 2026), Tom Staniforth (deuxième ligne, 28 ans, 2026), Josaia Raisuqe (troisième ligne, 28 ans, 2025), Baptiste Cope (troisième ligne, 21 ans, 2026) et Antoine Zeghdar (centre ou ailier, 24 ans, 2025). Même si le club est peu disert sur ses mouvements de joueurs, il est acté à cette heure que Loris Zarantonello, talonneur de 22 ans international moins de 20 ans évoluant à Agen rejoindra le CO la saison prochaine. Dans la même veine, Yann Peysson, troisième ligne de Colomiers, 23 ans, sera lui aussi Olympien en 2023-2024. Le CO enregistrera aussi l’arrivée du Rochelais Pierre Popelin, 28 ans, d’autant plus que Benjamin Botica, qui n’a jamais convaincu sous le maillot du CO, est prêté par les Tarnais pour filer du côté de Soyaux-Angoulême avec effet immédiat, où il aidera le SA XV où évolue son frère à se maintenir en Pro D2. Nathanaël Hulleu qui évolue actuellement à Vannes viendra renforcer le poste d’ailier du haut de ses 23 ans. Un temps annoncé sur le départ, Baptiste Delaporte devrait finalement honorer la fin de son contrat qui court jusqu’en 2024.

Le club enregistrera enfin les départs de joueurs en manque de temps de jeu : Thomas Larregain ira à Montauban, Théo Hannoyer à Provence Rugby. Julien Blanc, prêté par Toulon devrait retourner sur la Rade. Rory Kockott, entraîneur de la défense, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il ne continuerai pas l’aventure avec le CO la saison prochaine, sans pour autant préciser son futur point de chute.

C’est dans les tuyaux

Il semblerait qu’une passerelle entre Brive et Castres s’établissent pour cette prochaine intersaison. Selon nos informations, Mesulame Kunavula, troisième ligne de 27 ans évoluant actuellement à Brive, pourrait rejoindre le club la saison prochaine. International à 7 aux plus de 100 sélections avec les Fidji, il est aussi devenu international à XV en 2020. S’il venait à Castres, il aurait l’occasion d’être dirigé par Jeremy Davidson, qui n’avait pas pu le faire jouer à Brive, puisque, ironie du sort, le colosse fidjien était arrivé en Corrèze la semaine du départ du manager irlandais ! De même, le deuxième ligne international argentin Lucas Paulos (25 ans, 1, 99 m, 118 kg) serait aussi dans le viseur du CO. L’actuel numéro 5 briviste pourrait offrir une solution de rotation au poste de Tom Staniforth, très utilisé depuis son arrivée à Castres. Enfin, nos confrères de l’Equipe croient savoir que le club tarnais s’intéresse de près à Anthony Watson. L’ailier anglais, qui cherche un point de chute sûr après ses déboires avec Leicester, pourrait être intéressé par le projet castrais. Selon nos information, le joueur aurait visité les installations et la ville de Castres le week-end dernier.

C’est en attente

On ne connaît pas encore l’avenir de Benjamin Urdapilleta, l’ouvreur - maestro argentin de 37 ans. Son âge vénérable lui permettrait de goûter à une retraite bien méritée mais, aux dernières nouvelles, lui ne l’entend pas encore de cette oreille. L’état-major du CO va devoir trancher sur plusieurs dossiers de joueurs qui arriveront en fin de contrat en juin 2023. Parmi eux, les trois talonneurs Brice Humbert, Paula Ngauamo et Brendan Lebrun. Avec l’arrivée probable de Zarantonello et la présence du taulier du poste Gaëtan Barlot, il n’y aura sans doute pas trois prolongations à ce poste-là. En deuxième ligne, ce sont Leone Nakarawa et Dorian Clerc qui auront leur contrat sur le bureau du président pour un éventuel nouveau paraphe. Depuis l’arrivée de Jeremy Davidson, le temps de jeu de Kevin Kornath grimpe en flèche. Est-ce à dire que le manager irlandais souhaiterait le conserver, lui dont le contrat arrive à son terme au mois de juin ? Le troisième ligne Teakiri Ben Nicholas qui joue un peu moins cette saison que lors de son premier exercice avec le CO voit aussi son contrat se terminer au mois de juin. Reste à savoir ce qu’il adviendra du vétéran Thomas Combezou, gravement blessé à un genou en fin d’année dernière et que la rumeur envoie à la retraite.