Jeremy Davidson est le nouvel entraîneur du Castres olympique. Le club tarnais a annoncé l'information ce lundi après-midi, après avoir officialisé le départ de Pierre-Henry Broncan.

Tout est allé très vite à Castres. Après le départ de Pierre-Henry Broncan, annoncé par Rugbyrama, le CO a vite annoncé le nom de son remplaçant via un communiqué. Les dirigeants castrais ont choisi de s'attacher les services de Jeremy Davidson. Le technicien irlandais (48 ans) a signé un contrat jusqu'en 2025, après avoir été écarté par Brive où il a passé quatre saisons. Pierre-Yves Revol a tenu à féliciter le passage de Broncan au CO, où il a amené le club en finale de Top 14 l'année passée.

"Des lacunes dans le jeu et des dificultés internes"

"Pierre-Henry Broncan a fait un parcours remarquable avec notre club. Arrivé au début de la saison 2020/2021 en tant qu’entraineur des avants, il a ensuite été manager la 2e partie de la saison ainsi que la saison dernière, ponctuée par une finale du TOP 14. Il est resté invaincu au Stade Pierre Fabre jusqu’à dimanche dernier contre La Rochelle".

Pierre-Yves Revol annonce le remplacement de Pierre-Henry Broncan par Jérémy Davidson ! — Castres Olympique (@CastresRugby) February 20, 2023

Mais le président du Castres olympique a également souligné les "lacunes récurrentes dans notre jeu actuellement et certaines difficultés internes nous conduisent à opérer un changement pour tenter d’améliorer notre situation". Avec Jeremy Davison, le club tarnais retrouve l'un de ses anciens joueurs. L'Irlandais a en effet porté le maillot bleu et blanc entre 1998 et 2001.