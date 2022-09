Le CO continue de prolonger ses hommes forts. Ces derniers mois, le club tarnais a officialisé les prolongations de contrat de Babillot, Vanverberghe, Barlot ou encore Hounkpatin. Et bien c'est au tour de Tom Staniforth de prolonger son séjour dans le Tarn. L'Australien, indéboulonnable dans le quinze de départ du CO a prolongé jusqu'en 2026.

Le manager, Pierre-Henry Broncan a exprimé sa joie à la suite de cette signature : "Je suis allé le chercher en Australie en 2020. C'est mon homme de base dans le système de jeu, je suis très heureux de sa prolongation. Il est en train de devenir un véritable Castrais, notre "Gary Whetton" à nous (rires). Il a un gros impact sur le paquet d'avants en général et sur l'équipe en général. Il a une vraie volonté de devenir un gros leader du club."

La saison dernière, Staniforth a pris part à 26 rencontres de Top 14, toutes en tant que titulaire. Une saison exceptionnelle qui s'est terminée sur la pelouse du Stade de France, après une défaite en finale de championnat.