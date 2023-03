Dernier de Top 14, le CAB est confronté à une grosse incertitude pour construire son effectif : dans quelle division évoluera-t-il la saison prochaine ? Si Brive était amené à jouer en Pro D2, plusieurs joueurs pourraient quitter la Corrèze...

C'est acté

Plusieurs joueurs ont déjà confirmé leur engagement à Brive quelle que soit l'issue de la saison : le deuxième ligne Tevita Ratuva, le troisième ligne Sasha Gué, les centres Setariki Tuicuvu, Nico Lee et Guillaume Galletier, l'ailier Kevin Fabien ainsi que le jeune pilier argentin Francisco Coria Marchetti. Esteban Abadie a également prolongé en début de saison jusqu'en 2025, mais bénéficierait d'une clause Top 14 dans son nouveau contrat lui permettant de quitter le club si celui-ci descend en Pro D2 (voir ci-dessous).

Du côté des arrivées, seuls les talonneurs Adrien Pélissié (32 ans - 7 sélections) et Issam Hamel (26 ans) ont déjà donné leur accord pour rejoindre le CAB l'année prochaine.

Le demi de mêlée Paul Abadie (28 ans) quittera lui bel et bien la Corrèze. L'ancien Agenais s'est engagé du côté de l'Union Bordeaux-Bègles pour deux saisons.

C'est dans les tuyaux

L'incertitude plane au-dessus de l'avenir de plusieurs Cabistes. C'est le cas pour Enzo Hervé (24 ans). L'ouvreur, en manque de temps de jeu ces dernières semaines, pourrait filer du côté de Toulon en cas de descente en Pro D2 des Brivistes. Comme évoqué ci-dessus, Esteban Abadie (25 ans), le joueur le plus utilisé de l'effectif corrézien cette saison, aurait une clause dans son contrat. De quoi alerter les sirènes de plusieurs clubs de l'élite dont le voisin clermontois. L'arrière ou ailier Joris Jurand (27 ans), actuellement blessé à la cheville et dont la saison est terminée, pourrait rester dans l'élite. Toulon, notamment, serait intéressé par son profil.

Si le CAB venait à être relégué, d'autres joueurs pourraient bien quitter le navire. Ce pourrait être le cas des Argentins Lucas Paulos (25 ans - 10 sélections) et Rodrigo Bruni (29 ans - 18 sélections). L'ailier Axel Muller (29 ans) est, lui aussi, en fin de contrat et pourrait ne pas rester. Nicolas Sanchez (34 ans - 98 sélections) arrive également au terme de son contrat en juin prochain. Le pilier international italien Pietro Ceccarelli (31 ans - 26 sélections) est Jiff. Une denrée rare sur le marché actuellement et attise le regard d'écuries comme Montpellier. Les jeunes et prometteurs Léo Carbonneau, Tom Raffy et Mathis Ferté sont également convoités.

Quid de Sammy Arnold (27 ans - 1 sélection) et Abraham Papali'i (30 ans) ? Les deux joueurs, arrivés cet été du Connacht, jouent beaucoup moins depuis le départ de Jeremy Davidson, à l'origine de leur venue en Corrèze.

En ce qui concerne les arrivées, la piste de l'ouvreur néo-zélandais Jackson Garden-Bachop (28 ans) est toujours ouverte.

C'est dans l'attente

Des cadres de l'effectif n'ont toujours pas prolongé, alors qu'ils sont en fin de contrat cet été : Saïd Hirèche (37 ans) et Thomas Laranjeira (30 ans). Le capitaine aurait une double proposition : prolonger en tant que joueur pour une saison supplémentaire ou intégrer le staff.