Encore en lutte pour sa survie en Top 14, Perpignan n'a pas encore fait beaucoup de mouvements sur le marché des transferts. Le club catalan doit, en plus des joueurs, s'atteler à trouver un manager pour la saison prochaine.

C'est acté

Tout comme Brive, le mercato de Perpignan est bloqué par la situation des Catalans au classement. Parmi les seules arrivées certaines, il y a celle de l'ouvreur italien Tommaso Allan (29 ans, 66 sélections) pour les deux prochaines saisons. Actuellement aux Harlequins de Londres, il retrouvera les Arlequins de Catalogne sept ans après les avoir quittés. À Perpignan, Allan remplacera numériquement l'ouvreur sud-africain Tristan Tedder. Ce dernier s'envolera en Île-de-France et rejoindra le Racing 92 cet été. Autre arrivée, celle du pilier Nemo Roelofse (27 ans).

Un contrat de trois ans a été proposé au Sud-Africain, dont une année en option. Cette saison, il s'était blessé aux cervicales, ce qui avait mis des doutes sur cette arrivée. Pour les départs, le troisième ligne Brad Shields retrouvera le sud la saison prochaine puisqu'il s'est engagé avec les Hurricanes en Nouvelle-Zélande.

Enfin, en ce qui concerne les prolongations de contrat, l'ailier Alistair Crossdale restera deux ans de plus en Catalogne. L'Anglais a ainsi imité Giorgi Tetrashvili (2024), Posolo Tuilagi (2025), Sadek Deghmache (2025+1), Jeronimo De la Fuente (2024), Mathieu Acebes (2024), Lucas Dubois (2025) et Seilala Lam (2024+1).

C’est dans les tuyaux

La grande question de l'intersaison pour Perpignan, c'est aussi le choix du prochain manager. Avec le départ annoncé de Patrick Arlettaz à la fin de la saison, le président Rivière semble être à la recherche d'un renfort extérieur au niveau du staff, alors que la solution de promouvoir David Marty avait été mentionnée. Dans ce feuilleton qui dure déjà depuis quelques mois, plusieurs noms ont été évoqués. L'actuel entraîneur de l'UBB Julien Laïrle était en discussions mais devrait bien retrouver Christophe Urios et Clermont l'an prochain. Pierre-Henry Broncan a aussi été sondé mais s'envolera finalement en Australie pour épauler Eddie Jones lors de la Coupe du monde. C'est alors le nom de Vern Cotter, ancien sélectionneur des Fidji, qui semble être la piste principale du club.

Patricio Fernandez devrait quitter l'USAP à l'issue de la saison. Icon Sport - Icon Sport

En ce qui concerne les joueurs, l'ouvreur perpignanais Patricio Fernandez pourrait rallier Mont-de-Marsan cet été. Très souvent blessé ces dernières saisons, "Pato" est en discussions avancées avec le club landais. Parmi les arrivées, le talonneur de Clermont Etienne Fourcade avait été lorgné par l'USAP ces derniers mois, mais la piste se serait refroidie. Selon nos informations, Perpignan est aussi sur le dossier Patrick Sobela en troisième ligne. Le Lyonnais, en instance de départ, avait été aussi approché par l'Union Bordeaux-Bègles. Toujours selon nos informations, Perpignan serait, tout comme Montpellier, à l'affût sur le pilier de Brive Luka Japaridze en cas de descente du CAB, mais aussi sur plusieurs noms de l'effectif clermontois. Jean-Pascal Barraque, Loic Godener et Samuel Ezeala seraient sur les tablettes des catalans.

C’est en attente

Ce qui est en attente du côté de Perpignan, c'est le résultat de la course au maintien ! Pour pouvoir recruter des joueurs ou pour certaines prolongations de contrat, les Catalans sont forcément condamnés à rester en Top 14 en fin de saison. Il n'est pas difficile de comprendre que certains joueurs pourraient hésiter à s'engager dans un club qui pourrait ne plus être dans l'élite l'an prochain. L'USAP serait, en plus, à la recherche de joueurs JIFF. Alors forcément, avec tout cela, Perpignan aura un mercato tardif.