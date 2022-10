C'est une certitude, le CO a besoin de se renforcer au poste de talonneur en vue de la saison prochaine. À l'heure où sont écrites ces lignes, seul Gaëtan Barlot est sous contrat avec le club tarnais pour la saison 2023/2024. De ce fait, le staff bleu et blanc prospecte en Pro D2 comme à son habitude, et il semble avoir trouvé son bonheur.

Selon nos informations, Castres va enregistrer l'arrivée dans ses rangs de Loris Zarantonello. International français chez les jeunes avec deux Tournois des Six Nations U20 joués, le talonneur évolue actuellement sous les couleurs d'Agen en deuxième division. Cadre de l'effectif lot-et-garonnais depuis plusieurs saisons, il a déjà pris part à six rencontres cette saison avec le SUA, dont trois dans la peau d'un titulaire. Au sein de l'effectif castrais, Zarantonello devrait - si le CO se maintient, ce qui est plus que bien parti logiquement - retrouver le Top 14 qu'il a connu durant deux saisons pour vingt-trois matchs disputés. La durée de son nouveau contrat n'est pas encore connue.

Ce lundi, un point presse devrait se tenir en la présence de Bernard Goutta pour évoquer ce transfert. Le manager lot-et-garonnais est "très en colère", tient à s'exprimer sur le sujet. À son arrivée, lors d'un entretien avec Midi Olympique, Goutta avait appuyé sur sa volonté de préserver les joyaux du SUA : "il y a quelque chose qu’il va falloir arrêter à Agen : c’est de se faire piller. Quand on regarde le Top 14, beaucoup de clubs ont été alimentés par l’excellent travail de la formation agenaise." C'est en partie pour cette raison que le staff agenais grince des dents après ce départ annoncé de leur talonneur vers le Tarn.