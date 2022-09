Walcker expliquait les raisons de sa prolongation dans un communiqué : "Je ne pouvais pas refuser cette proposition ! Au niveau sportif, après ce que l’on a vécu la saison dernière, j’ai de grands espoirs dans ce groupe. Je prends part et j’adhère au projet. J’apprécie ce qui est mis en place par le club et les coachs, je me sens en confiance et bien au sein du plan de jeu. J’ai la chance d’être dans un groupe génial. J’ai parfois l’impression d’être au club depuis 10 ans (rires). Je suis content de continuer aussi cette aventure humaine. Nous allons tout faire pour essayer de rendre tout le bonheur et le soutien que le public nous donne."

Le pilier gauche n'a pour l'instant joué qu'un seul match cette saison, en tant que remplaçant face au Stade français, mais reste important pour la construction de l'équipe selon son entraîneur, Pierre-Henry Broncan : "Quentin est un vrai Olympien. C’est quelqu’un qui travaille dur, qui est très professionnel dans son approche et qui cherche sans arrêt à s’améliorer. Sa prolongation va lui permettre encore de passer des caps et d’aider l’équipe à continuer à progresser".