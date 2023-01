Castres continue de se renforcer en Pro D2. La saison prochaine, les supporters castrais devraient voir débarquer Yann Peysson (22 ans) et Nathanaël Hulleu (22 ans). Comme annoncé par Midi Olympique en octobre dernier et confirmé par La Dépêche du Midi, le troisième ligne columérin s'est engagé pour trois saisons avec le CO tandis que l'actuel Vannetais devrait suivre.

Comme à son habitude, le Castres oympique mise sur la jeunesse triomphante de la Pro D2. À l'intersaison, les habitués du stade Pierre-Fabre vont voir arriver Yann Peysson et Nathanaël Hulleu. Ces deux hommes se sont engagés pour les trois prochaines saisons avec le CO. Le troisième ligne de Colomiers est un numéro huit moderne, capable de faire joueur derrière lui. L'international français des moins de 20 ans est un joueur important de l'USC depuis deux ans. Cette saison, Peysson a disputé douze rencontres de championnat, dont huit dans la peau d'un titulaire. À Castres, le Columérin viendrait renforcer un poste qui pourrait perdre Kévin Kornath, Teariki Ben-Nicholas et Baptiste Delaporte à l'issue de cet exercice 2022/2023. Derrière aussi, le staff castrais souhaite se renforcer. Pour cela, Nathanaël Hulleu va lui aussi poursuivre sa carrière dans le Tarn. Actuellement sous contrat avec l'UBB mais prêté du côté de Vannes, l'ailier crève l'écran en Bretagne. Il a inscrit sept essais en dix-sept rencontres avec le RCV. À noter qu'en plus de Peysson ey Hulleu, le Castres olympique a obtenu les engagements de Pierre Popelin (La Rochelle) et Loris Zarantonello (Agen).