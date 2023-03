Bayonne a déjà officialisé l’arrivée de plusieurs jolis noms, comme Arthur Iturria ou Reece Hodge. Au niveau des départs, Jean Monribot va raccrocher les crampons, alors que le club cherche toujours un gros porteur de balle. Aux ailes, l’avenir de Marland Yarde et Arthur Duhau n’est pas encore tranché.

C'est acté

Au rayon des arrivées, l’Aviron a déjà officialisé les signatures de Luke Tagi, Vincent Giudicelli, Rémi Bourdeau, Arthur Iturria, Gela Aprasidze, Frederico Mori, Reece Hodge et Aurélien Callandret. Avant ça, il s’était occupé de prolonger les contrats de plusieurs cadres ou espoirs prometteurs : Pascal Cotet, Matis Perchaud, Tevita Tatafu, Facundo Bosch, Kote Mikautadze, Denis Marchois, Baptiste Héguy, Uzair Cassiem, Guillaume Rouet, Thomas Dolhagaray, Guillaume Martocq, Sireli Maqala, Tom Spring, Victor Hannoun, Gaëtan Germain et Arnaud Erbinartegaray. Chris Talakai, Yann David, Teiva Jacquelain et Jean Monribot, en fin de contrat au mois de juin, vont quitter le club basque. Le dernier cité va raccrocher les crampons. L’année optionnelle de Torsten Van Jaarsveld et Mateaki Kafatolu ne sera pas activée. Ils ne seront plus bayonnais l’an prochain.

C’est dans les tuyaux

L’Aviron a bouclé son recrutement à 90 %. En fonction de s’il est amené à disputer la grande Coupe d’Europe l’an prochain, il pourrait recruter un ou deux joueurs supplémentaires. Au niveau des postes ciblés, le club basque a longtemps cherché un numéro huit pour épauler Uzair Cassiem. C’est toujours d’actualité. Les recruteurs bayonnais pistent un ou deux gros porteurs de balle polyvalents, qui peuvent jouer cinq ou huit. Toujours devant, selon nos informations, l’Aviron a enrôlé le pilier droit international argentin U20, Martin Villar (20 ans). Il viendra renforcer, dans un premier temps, l’équipe espoirs. Pieter Scholtz va prolonger pour deux ans. Lado Chachanidze va poursuivre son prêt à Nevers une saison supplémentaire.

Pieter Scholtz devrait prolonger deux ans à Bayonne Icon Sport - Icon Sport

C’est en attente

Le futur d’Olajuwan Noah n’a pas été tranché. Le troisième ligne dispose d’une année en option. Il n’a joué que neuf matchs cette saison (cinq titularisations) et après avoir été longtemps blessé, le staff veut voir à quel niveau il revient. Arthur Duhau est en fin de contrat, mais l’ailier n’a pas joué de la saison à cause d’une blessure. Les dirigeants bayonnais n’ont pas encore pris leur décision au sujet de son avenir. Même situation pour Marland Yarde, joueur supplémentaire, arrivé en cours d’année. L'avenir de Michael Ruru (prêté à Vannes), Kaminieli Rasaku (Mont-de-Marsan) et Hugo Zabalza (Bordeaux) est en discussion. Deux ou trois jeunes joueurs vont être prêtés en Pro D2.