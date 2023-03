La Section paloise va miser sur la continuité. Le club béarnais a prolongé les joueurs cadres de son effectif et a réussi à remplacer Zack Henry en partance pour le Stade français en enrôlant un ouvreur reconnu avec le maître à jouer d’Exeter.

C’est acté

La Section paloise n’a pas encore officialisé d’arrivées pour la saison prochaine. Mais, le club béarnais va enregistrer le renfort de l’ouvreur anglais Joe Simmonds (1,82 m, 88 kg). Le joueur d’Exeter, qui était devenu capitaine des Chiefs à 23 ans, sera la tête d’affiche du recrutement palois. Le poste de numéro 10 était le dossier prioritaire pour la Section puisque Zack Henry partira au Stade français lors de la prochaine intersaison. Le club prépare aussi l’avenir avec l’arrivée de Fabien Brau-Boirie en provenance de Tarbes. Le jeune centre de 17 ans, international U18, est un grand espoir du rugby français.

Si le club n’a pas encore communiqué sur les prochaines arrivées, il a, en revanche, travaillé sur la prolongation de son effectif actuel et devrait pouvoir ainsi s’appuyer sur une belle continuité pour préparer le prochain exercice puisque émilien Gailleton, Jack Maddocks, Dan Robson, Lucas Rey, Siate Tokolahi, Rémi Sénéca, Ignacio Calles, Youri Delhommel, Paul Tailhades et Martin Puech seront toujours palois.

Au niveau des départs, Jordan Joseph ne va pas continuer l’aventure. Toujours sous contrat avec le Racing 92, il rejoindra le club francilien à l’issue de cette saison. Le départ de Zach Henry au Stade français est aussi connu depuis l’automne. L’ailier Vincent Pinto, qui devrait disputer la Coupe du monde avec le Portugal, s’est engagé avec Colomiers. Clovis Le Bail n’effectuera pas sa dernière année de contrat avec le club béarnais et rejoindra le Racing 92. Il est déjà certain que Eoghan Barrett (ailier, Jiff), Yvan Reilhac (centre) et Daniel Ikpefan (ailier) ne porteront plus le maillot palois.

Dans l’attente

En fin de contrat, l’avenir du pilier Maks Van Dyk (une seule feuille de match en Top 14 cette saison) pourrait ne plus s’inscrire du côté du Hameau. La question se pose aussi pour le deuxième ligne argentin Santiago Grondona, arrivé comme joker médical au mois de février. Parmi les joueurs palois actuellement en prêt, le deuxième ligne Jimi Maximin (Rouen) devrait réintégrer l’effectif, tout comme l’ailier Hugo Le Gall (Soyaux-Angoulême). En revanche, Rayne Barka (Soyaux-Angoulême), Alexis Levron (Tarbes), Vaea Tutuila Vaea (Tarbes) arrivent au bout de leur engagement avec la Section paloise.

Au niveau du recrutement extérieur, le club serait actuellement à la recherche d’un troisième ligne pour compenser le départ de Jordan Jospeh. La signature d’un pilier serait aussi à l’étude. Après deux intersaisons marquées par de très nombreuses arrivées, il ne devrait pas y avoir beaucoup de nouvelles têtes la saison prochaine au centre Macron.