Si les clubs français ont brillé en Champions Cup et sont les plus représentés avec leurs homologues anglais, le parcours a été plus compliqué en Challenge Cup où seule l’ASM a passé le coche des huitièmes de finale. Découvrez le bilan des clubs de l’hexagone.

Ils ont perdu sans même vraiment jouer

Alors que notre championnat national ce cesse de se ressérer d’année en année comme aiment à le répéter ses suiveurs, certaines équipes profitent des compétitions qui furent un temps appelées "européennes", pour laisser leurs cadres se reposer. À l’image de nombre de ses homologues, Castres qui ouvrait le bal des équipes françaises en Challenge Cup, a envoyé une équipe fortement remaniée pour défier Gloucester. C’est bien dans la moins prestigieuse des deux compétitions que les équipes ont le plus fait tourner. Palois, Montpelliérains et autre Bayonnais ont suivi la stratégie castraise tant dans la composition d’équipe que dans le résultat. Si les Béarnais et les Tarnais auraient pu espérer mieux au vu de la physionomie des rencontres, les Basques et les Cistes ont plus lourdement chuté. Certes, les hommes de Patrice Collazo avaient bien démarré et le carton rouge reçu par le capitaine, Paul Willemse, leur fait du mal, mais la défaite de 40 points à domicile fait tache.

Alors qu’eux disputaient la grande Champions Cup, les Lyonnais ont pourtant opté pour la même stratégie, alignant un XV de départ avec 13 changements après leur victoire face à l’UBB en Top 14. Pour un résultat sans appel, rapidement menés de 21 points, les jeunes loups n’ont pas fait le poids et se sont lourdement inclinés sur la pelouse des Bulls 59 à 19.

Des Rochelais à part

Il n’y a plus de doute, c’est bien leur compétition. Ces Rochelais sont à part quand il s’agit de la Champions Cup et méritent bien leur catégorie. Évidemment, eux avaient décidé de jouer cette compétition et ce déplacement aux Stormers, où ils avaient déjà perdu en début de saison, s’annonçait périlleux. Pas manqué ! Après une première mi-temps et qu’ils ont passé à côté de leurs basques, sûrement perdues quelque part dans le long voyage, les livreurs express ont bien fait leur travail ramenant les crampons rochelais à la pause. Un tour de chauffe et c’est un 22 à 0 que les Maritimes ont infligé en 19 minutes aux Sud-Africains.

Pas de quoi mettre à l’abri les Français qui ont tremblé jusqu’au bout du Cap jusqu’à la Charente-Maritime. L’essai de Hartzenberg a la dernière minute aurait pu offrir la victoire aux Stormers, mais cette fois le destin était de leur côté et la transformation de Libbok fuyait le cadre.

Ils ont tenu leur rang… et mieux

Sans eux, les Français n’existeraient déjà plus en Challenge Cup. Heureusement, les Clermontois ont sauvé l’honneur face aux Cheetahs. Même si eux aussi se sont fait peur comme le rappelle Sébastien Bézy. "On commence plutôt bien le match, mais on manque beaucoup d’occasions de marquer et en deuxième on panique, on subit, ils reprennent confiance et au final ils sont à deux doigts de gagner !" Mais le résultat est bien là. Une qualification pour la suite de la compétition, Clermont tient son rang mais devra faire mieux face à l’Ulster.

\ud83d\udd34\ud83d\udcf7 Le tableau complet des quarts de finale de #ChallengeCup ! (Les équipes les mieux classées entre parenthèses recevront en quart de finale) pic.twitter.com/hVUEnBJuYZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 7, 2024

Eux visent les étoiles et ne se sont pour l’instant pas trompés dans les calculs. L’UBB et Toulouse tiennent leur rang et sont peut-être même un peu en avance sur les prévisions, surtout du côté de la Gironde. Si les petites maladresses et bévues les ont un peu freinées au décollage, une fois en route les coéquipiers de Damian Penaud ne se sont plus stoppés et ont mis 45 points à des Saracens qui ne faisaient pas le poids.

Un peu plus tard dans le week-end, c’était à Toulouse de démarrer sa route vers une nouvelle étoile. Malgré un vent impressionnant dans la ville Rose, les scientifiques d’Airbus, diligenté par Ugo Mola, ont bien fait le travail. Si la carrosserie de la fusée était peut-être un peu moins belle qu’en Gironde, le moteur n’avait rien a lui envier. Des Rouge et Noir parfois brouillons, ont passé pas moins de 31 points à des Racingmen impuissants.

\ud83d\udd34\ud83c\udfc6 Le tableau complet des quarts de finale de #ChampionsCup ! (Les équipes les mieux classées entre parenthèses recevront en quart de finale) pic.twitter.com/0XLdHOGosr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 7, 2024

Après des débuts plutôt compliqués, les clubs français se sont bien rattrapés avec un beau 3 sur 4 en Champions Cup, même si le bilan reste plus compliqué en Challenge Cup (1 sur 5).