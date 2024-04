Parfois brouillons et bousculés en début de rencontre, les Toulousains ont tout de même facilement écarté le Racing 92 du côté d'Ernest-Wallon. Victoire finale sur le score de 31-7 pour les Haut-Garonnais, qui se qualifient pour les quarts de finale. Ils recevront les Chiefs d'Exeter la semaine prochaine.

Le Stade toulousain remporte son duel face au Racing 92 (31-7) dans son antre d'Ernest-Wallon dans le cadre des huitièmes de finale de la Champions Cup. Entre des Toulousains cherchant un résultat significatif pour s'ancrer un peu plus dans la compétition face à des Franciliens, relancés, en championnat, sans complexes pour ce voyage, la confrontation s'annonçait colorée. Rapidement mis dans le bon tempo, les Stadistes s'appuyaient sur leurs avants qui monopolisaient le ballon sur une touche et expédiaient Mauvaka dans l'en-but, suite à un ballon porté massif (5-0, 5 ème). Pas plus touchés que cela, les Franciliens n'hésitaient pas à prendre des initiatives, Fickou et Naituvi souvent mis sur orbite au large, mais un manque de soutien ne permettait pas d'aller au bout de ces multiples volontés.



Alors que le jeu était plutôt décousu, marqué par de nombreuses fautes de main, et de choix compliqués au moment d'accélérer le jeu, Spring se verra refuser un essai pour ne pas être parvenu à aplatir le ballon sur un mouvement d'une grande limpidité. Toulouse pliait parfois, mais n'abdiquait pas pour autant. C'était même une actio d'éclat qui venait rompre la défense francilienne, Mallía partant à toute vitesse dans son couloir, une passe en pivot de Roumat cassait la montée défensive adverse et plusieurs fixations permettaient à Lebel de terminer le travail un peu plus loin (10-0, 33 ème). Avec des conditions venteuses qui perturbaient le jeu au pied, les Haut-Garonnais se détachaient au score et pouvaient voir venir, face à des Ciel et Blanc tenaces, mais en manque de réalisme quand le jeu dictait la précision. Toulouse allait-il accentuer sa domination, où le réveil des visiteurs pouvait-il survenir ?

Le Racing 92 muselé

Irrémédiablement, en seconde période, les hommes d'Ugo Mola accentuaient leur avance par un essai de Costes sur un turnover rapide (17-0, 55 ème) et affichait les muscles. Ahki scellant le sort de la rencontre sur une action individuelle et un passage en force (24-0, 70 ème). Si les Racingmen sauveront l'honneur par une concrétisation de Ben Arous sur un ballon porté (24-7, 75 ème) et quelques fulgurances parfois à leurs dispositions, le dernier mot reviendra à Roumat qui sera au relais de Castro- Ferreira sur une possession bien menée pour achever au mieux les débats (31-7, 80 ème). Au final, un écart substantiel et une nette impression laissée en faveur des Toulousains jamais inquiétés dans cette mission.

Parfois brouillons et bousculés en début de rencontre, les Toulousains ont tout de même facilement écarté le Racing 92 du côté d'Ernest-Wallon.



Le Stade toulousain a proposé un rugby réaliste une nouvelle fois. De quoi démontrer son expérience inévitable de la compétition et sa montée en puissance classique à pareille époque. Une performance de nature à lancer la machine toulousaine pour la suite, puisque les hommes d'Ugo Mola croiseront la route des Chiefs d'Exeter lors du quart de finale qui aura lieu la semaine prochaine.

Du côté des Franciliens, la marche était trop haute cet après-midi face aux Haut-Garonnais. Dépassées dans presque tous les secteurs, les troupes de Stuart Lancaster n'ont pu rivaliser face aux multiples facettes des Stadistes malgré une évidente bonne volonté. Une sortie de la compétition sans trop de conséquences certainement, surtout si le R92 poursuit son redressement en Top 14, entamé depuis quelques semaines.