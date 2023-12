Ce samedi, en début d’après-midi, le Stade rochelais a perdu un second match consécutif, dans cette édition 2023-2024 de la Champions Cup. Face aux Stormers, les Maritimes se sont inclinés 21-20. Devant au score pendant toute la rencontre, ils ont craqué en toute fin de match et un essai de Venter, transformé par Libbok a donné la victoire aux Sud-africains.

Douché la semaine dernière pour son entrée dans la compétition par le Leinster à Marcel Deflandre (9-16), le Stade Rochelais a une nouvelle fois perdu, ce samedi après-midi, au Cap. Opposée à l’équipe sud-africaine des Stormers, la bande à Ronan O’Gara s’est inclinée, sur le fil, 21-20. Une défaite qui met les jaune et noir dans une position plus qu’inconfortable dans la course à la qualification pour la phase finale.

Sous le soleil du Cap, dans un stade en partie vide, La Rochelle a réalisé un début de match très sérieux. Face à une équipe des Stormers plutôt brouillonne, les hommes de Ronan O’Gara sont bien entrés dans la partie grâce à une pénalité d’Antoine Hastoy (0-3, 3e), qui a puni une faute au sol des Stormers. Dominatrice sur cette entame, l'équipe de La Rochelle a vite pris le large au score, puisque trois minutes plus tard, le numéro neuf Tawera Kerr Barlow a inscrit le premier essai du match (0-10, 7e). Sur cette action, il a conclu le super travail de Pierre Bourgarit : après une touche dans les 40 mètres sud-africains, le talonneur a cassé plusieurs plaquages et remonté trente mètres, avant de servir “TKB”, présent au soutien.

Bourgarit en forme

Les Stormers ? Maladroits et peu inspirés, à l’image de ce jeu au pied directement en touche de Manny Libbok (12e), ils ont eu beaucoup de mal à créer du danger dans cette première période. Ils ont aussi souvent joué dans leur camp (67% d’occupation pour La Rochelle à la 24e minute), mais les Maritimes ont également connu du déchet dans leur jeu. On garde en mémoire cette pénaltouche pas trouvée par Antoine Hastoy (30e) ou ce lancer de Sacha Idoumi volé par l’alignement adverse (28e).

Après la demi-heure de jeu, les Stormers ont voulu insister devant, en allant plusieurs fois en touche sur des pénalités, mais le mur maritime a bien résisté. C’est au pied, grâce à une pénalité réussie par Manny Libbok après une mêlée, qu’ils ont débloqué leur compteur (3-10, 36e). Antoine Hastoy y a répondu sur l’action suivante, venant ainsi récompenser un contre-ruck de Pierre Bourgarit (3-13, 37e), et sur la sirène, Libbok a puni une faute au sol de Will Skelton (6-13, 40+1e).

La Rochelle pensait avoir fait le plus dur

Au retour des vestiaires, Libbok a continué de réduire l’écart au score, suite à un plaquage sans ballon de Boudehent sur Dweba (9-13, 44e), mais là encore, le Stade Rochelais a vite réagi. En effet, quasi dans la foulée, après une passe au pied d’Antoine Hastoy et un ballon cafouillé à la réception, Dillyn Leyds a progressé dans la défense sud-africaine, avant de servir Yoan Tanga Mangene, qui a marqué en coin (9-20, 47e).

C’est sur une passe au pied, bien captée par Ben Loader, meilleur en l’air que Brice Dulin, que les Stormers sont revenus dans la partie (14-20, 52e), et la rencontre a, peu à peu, perdu en qualité. Le match est devenu plutôt haché, avec de nombreuses fautes des deux côtés, qui n’ont pas permis à ce duel d’atteindre des sommets d’intensité. Antoine Hastoy a manqué une pénalité dans ses cordes (61e), puis un drop compliqué (72e), mais il a pensé se rattraper en inscrivant ce qui aurait pu être l’essai de la gagne (76e).Mais après avoir fait appel à la vidéo, Christophe Ridley l’a annulé à cause d’un coup de tête sur un plaquage de Joël Sclavi. Le gaucher a reçu un carton jaune. Les Stormers sont allés en touche à deux reprises. Le maul sud-africain a fait l’effort, et Venter a plongé dans l’en-but. En coin, Libbok n’a pas tremblé, et a offert la victoire à son équipe après la sirène (21-20).