L’Aviron bayonnais aura tenu une heure face aux Écossais d’Édimbourg. Joueurs et inspirés, les Basques ont fini par craquer à Murrayfield (33-15) et leur parcours s’arrête dès les huitièmes de finale de Challenge Cup. Les coéquipiers de Duhan Van der Merwe affronteront les Sharks ou les Zebre.

La victoire, ou rien ! Bayonne se retrouvait face à son destin ce soir face à Édimbourg pour ce huitième de finale de Challenge Cup avec une règle simple : gagner pour poursuivre l'aventure. Sur le papier, la tâche s'annonçait ardue face à une équipe qui avait le lourd avantage d'évoluer à domicile et qui, également, était dotée de nombreux internationaux écossais. Malgré une équipe bis, l'Aviron bayonnais a bataillé et fait douter Édimbourg durant 55 minutes grâce notamment à deux beaux essais. Des erreurs dans le final ont donné un avantage net aux Écossais qui ont inscrit ce soir pas moins de 5 essais.

En tête à la pause !

7 à 5 en faveur de Bayonne, tel était le score à mi-chemin dans ce match à élimination directe. Pourtant, les Ciel et Blanc n'ont pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, d'autant plus qu'ils étaient le plus souvent cantonnés dans leur moitié de camp. Mais à la 18e minute, après une mêlée bien négociée, les joueurs de Grégory Patat en enchaîné des temps de jeu simples mais efficaces. Grâce à de bons appuis et un peu de force, Spring est donc parvenu à allonger le bras pour donner 7 points d'avance à son équipe.

Les Bayonnais avaient pourtant montré de belles choses. Mais ils s'inclinent à Murrayfield face à Edimbourg.



Le film du match \ud83d\udc49 https://t.co/ZFdzdMdgZD pic.twitter.com/cVZQqkATGo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 6, 2024

Malgré la rapide réaction des Écossais grâce à un essai sur un ballon porté, le club français faisait plus que bonne figure sur la pelouse de Murrayfield qui a accueilli en dernière minute cette rencontre à cause de la tempête qui soufflait sur le nord du Royaume-Uni ce samedi. Après avoir gaspillé une pénalité pourtant simple en faisant le choix de prendre la touche, les Basques tournaient tout de même en tête à la mi-temps (7 à 5).

Un essai de 60 mètres, puis plus rien

Le centre Matt Currie a cueilli à froid les Bayonnais au retour des vestiaires. Dès la 43e minute de jeu, il cassait un plaquage sur la ligne médiane avant de mettre les cannes pour finir sa course dans l'en-but 50 mètres plus loin (12/7). Pas résignés pour autant, les Bayonnais poursuivaient leur bonhomme de chemin en exploitant la moindre miette laissée par les Edimbourgeois. Ainsi, Megdoud accélérait franchement depuis son camp, remontait sur plus de 30 mètres avant de servir intelligemment Spring qui avait bien suivi le coup. Au terme d'une belle course, l'ailier s'offrait le doublé avec cet essai de 60 mètres qui donnait un score de 15 à 12 pour l'Aviron. La joie fut néanmoins de courte durée... Le véloce Vellacott inscrivait le troisième essai de son équipe à la 55e minute de jeu. Peine doublée par un carton jaune contre Lestrade puis triplée avec un nouvel essai de demi de mêlée 3 minutes plus tard (26/15, 59e). A partir de là, les Ciel et Blanc ont accusé le coup et n'ont rien proposé de plus durant les 20 dernières minutes de jeu. Pire, ils ont encaissé un 5e essai par l'intermédiaire du puissant Van Der Merwe (33/15,70e).

Mission Top 14 !

Grégory Patat l'avait dit et redit, le coupe d'Europe n'est pas un objectif cette saison. Ses feuilles de matchs depuis la phase de poules en Champions Cup l'ont prouvé. Ce soir, l'équipe que l'on peut qualifier de "bis" pour l'Aviron n'a pas réussi l'exploit de sortir cet Édimbourg composé de nombreux joueurs cadres du XV du Chardon. C'est donc désormais l'objectif maintien (et plus si affinités) qui attend Bayonne en cette fin de saison. Après 20 journées, les Basques sont 10e du classement, à 6 points du 6e, à 5 points du 13e...