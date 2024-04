Sébastien Bézy était soulagé à l’issue de la courte victoire de Clermont face aux Cheetahs (27-22). Le demi de mêlée clermontois explique notamment que la pénaltouche manquée de Ruan Pienaar a changé le scénario de la partie.

Sébastien, racontez-nous cette fin de rencontre plus que tendue…

Exactement ! On commence plutôt bien le match mais on manque beaucoup d’occasions de marquer et en deuxième on panique, on subit, ils reprennent confiance et au final ils sont à deux doigts de gagner ! Heureusement qu’ils manquent la pénaltouche parce que cela aurait été très tendu à la fin. Mais sur la dernière action on a bien géré avec cette touche qui a terminé le match. Quand on les voit revenir ça nous met la pression c’est dommage parce qu’on aurait pu faire beaucoup mieux, mais c’est une qualification aujourd’hui. On attend notre adversaire, mais il faudra continuer à travailler.



Quels points positifs retenez-vous de cette rencontre ?

Devant on a été très costauds sur la mêlée et les rucks. Les avants ont mis des rucks assez propres, c’est positif mais au niveau des lignes arrières on a été en dessous de notre niveau avec des surnombres qu’on n’a pas réussi à concrétiser, des fautes de main etc. Il faudra gommer ça la semaine prochaine si on veut aller chercher une demi-finale en Challenge Cup.

Le soulagement était-il le principal sentiment dans les vestiaires ?

On était un peu déçu parce qu’on n’aurait jamais dû faire cette fin de match, mais c’est positif pour nous parce qu’on s’est qualifié. On veut bien figurer en Challenge on était prévenu qu’il allait faire chaud mais c’est pareil pour les deux équipes. Ce n’est pas la chaleur qui nous a fait commettre ces erreurs, si on s’était plus appliqué l’histoire aurait été différente.

Malgré une fin de match complètement manquée, Clermont a pris la mesure des Cheetahs au Michelin. Les protégés de Christophe Urios défieront Montpellier ou l'Ulster pour une place dans le dernier carré de #ChallengeCup.



Le résumé du match > https://t.co/kJDI9HkAko pic.twitter.com/ugwrp2gqbR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 6, 2024

La pièce est souvent tombée du mauvais côté cette saison, aujourd’hui la fin de match vous est favorable avec cette pénaltouche manquée. Est-ce un tournant ?

Sur la saison pas grand-chose ne nous a souri oui ! Aujourd’hui la pièce est bien tombée, peut-être que ça va nous redonner de la confiance. On s’est fait peur mais on a gagné. On avait bien préparé ce match, on l’a montré sur 60 minutes et si on veut prétendre à gagner cette compétition il faudra faire mieux et tenir 80 minutes.

Le travail de Pita-Gus Sowakula et Alexandre Fischer a été colossal dans le jeu au sol. Comment les jugez-vous ?

Ils ont été assez énormes aujourd’hui, ils ont réussi à récupérer beaucoup de ballons dans les rucks adverses, cela nous a beaucoup soulagés. C’est un atout supplémentaire pour nous ! En deuxième mi-temps, ce genre de profil nous a peut-être manqué mais inconsciemment quand on subit, on prend la pression et on fait plus d’erreurs.

Christophe Urios parlait de bulle d’oxygène avant la rencontre, êtes-vous d’accord ?

Sur des matchs comme ça, il y a de la pression, même si c’est une bulle d’oxygène (rires). On ne se dit pas qu’il faut relancer de partout, on a la chance de jouer à domicile, ce sont des matchs tellement particuliers qu’il faut profiter. On doit se le mettre dans la tête.

Vous allez affronter l’Ulster ou Montpellier avec un jour de plus de récupération. Après un match comme celui-ci, est-ce important pour vous ?

C’est mieux d’avoir un jour de plus surtout sur ce genre de match à haute intensité mais je ne pense pas que l’Ulster ou Montpellier se posera la question. Ils viendront dans tous les cas pour nous poser des problèmes.

L’absence de George Moala a-t-elle été préjudiciable dans votre ligne d’arrières ?

George est un bulldozer mais je pense que Léon Darricarrère et Julien Hériteau ont fait un bon match notamment en défense. Quand on a tout le monde c’est tant mieux, mais chaque joueur peut remplacer l’autre, on tourne beaucoup.

Quels ont été les mots du coach à l’issue de la rencontre ?

Il a été un peu déçu sur la fin de match mais il nous a dit de relever la tête parce qu’on a quand même gagné et de vite se préparer pour la semaine prochaine.