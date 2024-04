La Section paloise a joué, parfois dominé et mené au score. Mais à la fin du bal, c'est les Irlandais du Connacht qui furent davantage consistants. Les partenaires de Bundee Aki, élu homme du match, ont en effet été plus patients, s'offrant la victoire en fin de match (30-40).

Pour ce dernier huitième de finale, Pau, dans un stade du Hameau baigné par le soleil, a cédé face au Connacht de Bundee Aki (30-40). Au prochain tour, la province irlandaise affrontera le Benetton Trévise. Pour le premier match de phase finale de l'ère Piqueronies, la Section a manqué de gaz en fin de partie. Les Béarnais, qui avaient fait tourner, ont été remontés par le Connacht (30-40). Le doublé de Zegueur n'a pas suffi face à celui de Prendergast. La semaine prochaine, les partenaires de Murray, pour une place en demi-finale de la Challenge Cup, se déplaceront en Italie pour défier le Benetton Trévise.

Zegueur a vu double

Pour ce huitième de finale, l'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu. Le Connacht a d'ailleurs fait le choix de ne pas tenter les points au pied en début de partie. Une stratégie immédiatement payante. À cinq mètres de l'en-but, Heffernan, avec l'aide notamment d'Aki, a été propulsé dans l'en-but par le biais d'un maul porté efficace (0-7, 6e).

La Section n'a pas douté. Au centre du terrain, à proximité des 22 mètres adverses, Roudil a réalisé un superbe travail en prenant le dessus, grâce à ses appuis, sur deux adversaires. Le centre a eu le mérite de faire vivre le ballon avec une chistera décisive pour Zegueur (7-7, 11e). Efficace au possible, le Connacht a ciblé les failles dans la défense béarnaise en jouant les inversions de sens. À ce petit jeu, Carty, d'une double sautée, a envoyé Prendergast sur orbite (7-12, 15e).

Dans ce match à élimination, Pau a changé son fusil d'épaule en faisant confiance à la botte de Simmonds (13-12, 26e et 38e). Juste avant la pause, Aki a offert un essai à Zegueur. Dans les 22 mètres palois, le centre international a raté sa passe dans le dos. Robson a eu l'intelligence de pousser le ballon au pied. Carol a été le plus rapide à la course, mais il a été repris à cinq mètres. Sur le renversement, en bout d'aile, Zegueur s'est offert un doublé (20-12, 40e+1). En un quart d'heure, la Section a renversé la partie.

Une réception de renvoi manquée a tout changé

Au retour des vestiaires, le Connacht, une nouvelle fois, a mieux entamé la période. Sur une mauvaise passe de Desperes, un peu à l'image de celle d'Aki, Bolton a poussé le ballon au pied et a résisté au retour de Carol (20-19, 46e). Porté par Roudil, très remuant dans cette partie, Pau a repris un large écart. Le centre a transpercé sur 50 mètres, et dans la continuité, Fisi'ihoi, grâce à une passe inspirée d'Hamonou, a marqué (27-19, 48e). Quelques instants plus tard, de 50 mètres, Simmonds a claqué un magnifique drop (30-19, 52e).

Malheureusement, les Palois n'ont pas assuré la réception du renvoi. Une erreur qui a été le tournant de la rencontre. Après avoir balayé le terrain de la droite vers la gauche, Heffernan a résisté à Carol avant de libérer les bras pour Caolin Blade (30-26, 57e).

Pour un choc tête contre tête, Vatubua a laissé ses partenaires en infériorité numérique (64e). Sur l'action qui a suivi, Aki, qui est monté en puissance dans cette partie, a marqué sous les poteaux (30-33, 66e). En fin de match, sur une relance de 80 mètres, Prendergast a conclu ce mouvement offensif et la victoire des siens (30-40). Dans deux semaines, Pau voudra réagir lors de la réception de Montpellier.