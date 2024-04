Malgré une fin de match complètement manquée, Clermont a pris la mesure des Cheetahs au Michelin. Victoire finale sur le score de 27-22 pour les Auvergnats, qui se qualifient pour les quarts de finale de Challenge Cup. Les protégés de Christophe Urios défieront Montpellier ou l'Ulster pour une place dans le dernier carré.

Alors que les Clermontois traversent une période délicate en Top 14, la parenthèse européenne était susceptible d'offrir un bol d'air à l'ASM, en se présentant sans aucune pression face à la province sud-africaine des Toyota Cheetahs pour l'ouverture de la phase finale de la Challenge Cup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réussite était soudaine avec une combinaison entre Sowakula et Delguy pour un service à Jurand qui pointait en terre promise sur la première incursion locale (7-0, 2ème). De quoi mettre les Clermontois sur de bons rails, très volontaires dans le jeu, mais confondant parfois avec l'excès de précipitation pour embrayer la rencontre. Pienaar réduira la marque suite à une position de hors-jeu un peu plus tard (7-3, 12ème), l'une des rares opportunités proposées par les visiteurs en ce premier acte.

Fringants au sol, capable d'alterner les formes de jeu selon l'endroit du terrain, les hommes de Christophe Urios usaient de tous les stratèges pour mener à bien ce duel. Belleau ajustait trois points supplémentaires en guise de continuité (10-3, 22ème). La récompense sera tardive mais presque inéluctable. D'abord par Delguy, sur une merveilleuse diagonale d'Hériteau voyant le couloir droit complètement délaissé, l'Argentin n'ayant plus qu'à assurer la course en solitaire (15-3, 38ème). Puis sur une dernier coup de rein collectif, où le paquet d'avant des Jaunards emportait son adversaire sur une quinzaine de mètres, Fourcade pilotant le maul foudroyant derrière la ligne (22-3, 40ème). Marcel-Michelin pouvait exulter de joie avec cette belle partition proposée à cet instant du match.

Une aubaine salutaire pour la suite ?

Mis dans de bonnes dispositions en seconde période par l'essai de Jauneau après un franchissement de Belleau dans l'axe (27-3, 53ème), les Auvergnats pensaient peut-être avoir fait le plus dur. Ce n'était pas connaître la force de caractère des Sud-Africains, avec l'apport du banc massif et propice à un retour de l'enfer encore impenseble quelques minutes auparavant. Qoma par deux fois (62ème et 72ème) puis Mafura (68ème) auront donné quelques sueurs froides à l'ASM complètement désunie et en pleine décontraction sur plusieurs situations. Alors que Fourcade écopait d'un carton jaune à l'heure de jeu, les locaux auront tremblé jusqu'au bout sans un pêché de gourmandise de Pienaar qui tentait une pénaltouche osée à la fin en vain. Les Auvergnats assurant les ultimes secondes en mettant l'intensité nécessaire.

Clermont ne pouvait donc qu'apprécier cet intermède européen proposé par le calendrier et qu'il s'est offert durant des qualifications bien menées. Direction les quarts de finale de la Challenge Cup, suite à une rencontre intense et un bras de fer solide face aux Sud-Africains qui n'auront jamais abdiqué. Les hommes de Christophe Urios pourront s'appuyer sur quelques notions supplémentaires dans l'optique du championnat et la mission de sauvetage à piloter, et affronteront au tour suivant, le vainqueur de Montpellier-Ulster qui se disputera ce dimanche.