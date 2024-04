D’un tout petit point qui a une si grande valeur ! La Rochelle s’impose 22 à 21 devant les Stormers en huitième de finale de Champions Cup. D'abord bousculés, les Maritimes ont ensuite réussi à renverser la formation sud-africaine avant de préserver ce court succès qui les envoie en quart de finale. À l’issue d’un énorme combat, le Stade rochelais devient aussi la première équipe européenne à l’emporter en Afrique du Sud en Champions Cup.

Quel match et quel scénario ! Les supporters du double tenant du titre de cette Champions Cup ont sûrement du penser par instant que son l’aventure risquait de s’arrêter de manière précoce cette saison dans ce huitième de finale face aux Stormers. Mais finalement, les Maritimes passent ce nouveau « Cap », grâce à une énorme réaction collective et, enfin, un soupçon de réussite sur une ultime transformation manquée de Manie Libbok (21-22).

Retour fracassant des Maritimes

Les joueurs des Stormers livrent pourtant une copie sans rature dans le premier acte. Ils réussissent à mettre sous pression les Rochelais. Une étreinte qui ne se desserre pas jusqu’à la mi-temps, les Sud-Africains mettant à profit le vent qui souffle dans leur dos. Au tableau d’affichage, ils concrétisent par un essai d’Herschel Jantjies (27e) et des points au pied de Manie Libbok. À la mi-temps, la formation sud-africaine mène bien sa barque, 13-0. Mais les Stormers subissent ensuite la révolte des Rochelais. Ils subissent d’ailleurs leur coaching, devant remplacer nombre de joueurs blessés parmi leurs avants quand en face le banc rochelais se révèle précieux.

Dans ce deuxième acte, ce sont donc les Maritimes qui jouent avec le vent portant. Surtout, les partenaires de Will Skelton placent le curseur de l’agressivité à une sacrée hauteur. Les « collisions » sont remportées par les Français, ils sont dans l’avancée. Menés 16-0, ils renversent complètement la tendance, signant à leur tour un 0-17, grâce à des essais de Louis Penverne (50e) puis Greg Aldritt (62e). Alors qu’ils avaient été fortement sanctionnés dans le premier acte – car mis sous pression – avec six fautes en 20 minutes, les Maritimes n’en concèdent que deux de plus jusqu’à la 66e. Et poussent cette fois-ci leurs adversaires à l’indiscipline. Les deux équipes sont alors quasiment dos à dos, La Rochelle mène d’une unité : 16-17. Et les Maritimes prennent alors le large grâce à un essai de Joël Sclavi (16-22, 69e).

Un final à couper le souffle

Comme le suspense est l’un des acteurs majeur de cette partie, Antoine Hastoy ne passe pas la transformation qui aurait placé La Rochelle à plus d’un essai transformé d’écart. Et le bras de fer reprend. La Rochelle gagne une nouvelle manche avec un grattage salvateur de Yoan Tanga cinq mètres devant sa ligne (75e). Mais les Sud-Africains ne cèdent pas, au contraire. Un déboulé de Damian Willemse contraint Dillyn Leyds à se sacrifier devant sa ligne et à récolter un carton jaune (77e).

En infériorité numérique, La Rochelle s’accroche et ne veut pas céder. De mêlées en mêlées à cinq mètres, le chrono file et à la sirène, l’ouvreur des Stormers Manie Libbok finit par trouver l’espace pour un petit coup de pied vers son ailier Suleiman Hartzenberg, qui plante l’ultime essai de la partie (80e). Mais la transformation est excentrée et face au vent, l’ouvreur Manie Libbok ne trouve pas le chemin des perches. Les Rochelais peuvent pousser un ouf de soulagement. À l’énergie, au sacrifice et avec un brin de réussite, ils filent en quart de finale. Où ils seront opposés au vainqueur du match Leicester – Leinster. Attention, le double tenant du titre est encore en course. Et il est sacrément costaud, autant au niveau physique que mental.