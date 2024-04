Battu (30-25), Castres a été éliminé ce vendredi par Gloucester en huitième de finale de la Challenge Cup. Les Castrais ont commis trop d'imprécisions techniques pour repartir d'Angleterre avec la qualification.



Gloucester et Castres, qui s’étaient déjà rencontrées lors de la phase de groupes, se retrouvaient ce vendredi pour ouvrir le bal des huitièmes de finale de la Challenge Cup. Après avoir été balayé (35-5) en poule, le CO s'est de nouveau incliné face aux Anglais (30-25) et voit donc son aventure en Coupe d'Europe s'arrêter là.

Tout avait pourtant parfaitement débuté pour les Castrais, auteur d’un essai après seulement deux minutes de jeu. Il a été inscrit par le revenant Julien Dumora, qui faisait son retour sur les terrains après avoir été absent depuis plus de deux mois en raison d'une blessure à un pied. Mais les hommes de Jeremy Davidson ont ensuite subi la foudre des Cherry and whites, qui ont inscrit trois essais par l'intermédiaire de Zach Mercer (8e), Jonny May (27e) et Max Llewellyn (31e). Une pénalité de Pierre Popelin (40e) juste avant la pause a permis au CO de revenir à 11 points de Gloucester à la fin de la première période.

Une bonne seconde période et des regrets pour Castres

En seconde période, les Castrais se sont montrés bien plus entreprenants qu'en première période. Après une nouvelle pénalité de Pierre Popelin (52e) et deux pénalités de Santiago Carreras (54e, 61e), le CO reprenait espoir grâce à un essai de Joris Zarantonello sur un magnifique ballon porté (72e). Mais une nouvelle pénalité de Santiago Carreras (79e) redonnait 10 points d'avance aux cherry and whites et tuait les derniers espoirs des Castrais, qui ont tout de même inscrit un troisième essai pour l'honneur après la sirène par l'intermédiaire de Josaia Raisuqe (80+2e). En quart de finale, Gloucester affrontera le vainqueur du huitième de finale entre les Ospreys et les Sale Sharks, qui aura lieu ce samedi (21h), tandis que Castres pourra désormais se tourner exclusivement sur le Top 14.