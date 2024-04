Auteur du premier essai des siens, le capitaine héraultais a renoué avec ses vieux démons en se faisant expulser pour un plaquage haut à la 42e. Le tournant d’un match que le MHR était pourtant bien parti pour maîtriser, qui dégénéra en frustration au point de voir les Héraultais évoluer près de dix minutes à douze contre quinze…

On a beaucoup glosé, depuis le dernier Tournoi, quant à la difficulté de disputer un match de haut niveau après avoir concédé un carton rouge. Assez, en tout cas, pour ne pas avoir à rappeler quel peut être l’impact de pareille sanction… On ne peut donc pas écrire ici que le deuxième ligne du MHR Paul Willemse n’avait pas retenu la leçon, lui qui avait subi après le dernier France-Irlande une vague de haine sans précédent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c’est bien lui qui commit l’irréparable à la 42e, alors que son équipe n’avait pas concédé la moindre pénalité depuis le début de la rencontre…

Tout semblait pourtant, au vrai, bien parti pour le MHR, qui menait 17-7 à la pause, à la grâce d’un essai en force de… Paul Willemse (10e), puis d’un exploit personnel d’Aubin Eymeri à la conclusion d’un joli mouvement collectif, le jeune demi de mêlée inscrivant au passage le premier essai de sa carrière professionnelle. « Notre objectif, c’était de jouer le plus possible dans leur camp, et surtout faire l’effort de tenir le ballon, ce que nous n’avions pas trop réussi à faire ces derniers temps, expliquait le jeune demi de mêlée. Lors de cette première période, ça ne nous a pas trop mal réussi. »

0-33 en deuxième période

Certes. Sauf que les Cistes ont réalisé ni plus ni moins qu’un retour de vestiaires catastrophique, leur capitaine s’assommant littéralement (en s’ouvrant copieusement le crâne de surcroît) dans un choc tête contre tête avec l’arrière nord-irlandais Will Addison. Et malgré les sifflets d’un public héraultais clairsemé, la sentence de M. Whitehouse n’était que des plus logiques, l’expulsion de Willemse (la quatrième de sa carrière) ouvrant dans l’immédiate continuité la voie de l’essai au véloce Robert Baloucoune, comme si le KO du capitaine s’était propagé à toute son équipe…

Alors certes, il faut préciser ici que le staff héraultais a cherché à trouver des solutions, avec un coaching massif pour réveiller ses troupes. Certes, on ne peut que reconnaître aux coéquipiers de Clément Doumenc d’avoir fait preuve d’une abnégation remarquable, défendant merveilleusement leur ligne d’en-but à deux reprises (55e et 58e). Reste que, face à ces Ulstermen bien décidés à ne pas desserrer leur emprise, l’estocade semblait inéluctable. Et arriva par un énième pilonnage de Wilson à la 64e, laquelle sonna le début de la frustration de locaux sanctionnés sans sentiment par M. Whitehouse. C’est ainsi que Veraeghe (66e) puis Karkadze (67e) concédèrent coup sur coup deux cartons jaunes qui les obligèrent à pratiquement terminer le match à 12. Jusqu’à cet ultime en-avant volontaire de Ngandebe synonyme d’essai de pénalité (et de carton jaune…) dans les arrêts de jeu, comme un ultime symbole de cette drôle de partie.