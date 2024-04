Avec une équipe remaniée, le Lou n’a pas réalisé l’exploit en Afrique du Sud et est éliminé de la Champions Cup après cette défaite 59 à 19 face au Bulls. Très rapidement menés de 20 points, les Lyonnais n’ont pas pu revenir et ont vu leurs adversaires s’envoler.

Lyon ne sera pas le premier club venu du Vieux-Continent à s’imposer en Afrique du Sud. Battus d’une petite marge au Matmut Stadium lors de phase de poules (29-28), en décembre dernier, les Bulls, dans leur antre du Loftus Versfeld Stadium, ont pris une revanche éclatante chance au LOU (59-19). C'est la première fois que les Bulls passent le stade des 8es de finale.

Le LOU s'incline largement en Afrique du Sud face aux Bulls et est éliminé de la #ChampionsCup ! Les joueurs de Prétoria affronteront le Munster ou Northampton en quarts.



Le résumé du match > https://t.co/iA6TzxdPmq pic.twitter.com/Gn8r266jFh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 6, 2024

En quart de finale, la semaine prochaine, les partenaires de Le Roux affronteront le Munster ou les Northampton Saints pour une place dans le dernier carré de la compétition.

Lyon n’a pas résisté à la chaleur sud-africaine

En altitude, sous un soleil de plomb (presque 30 degrés au coup d’envoi), le LOU a manqué de réalisme en début de partie avant de subir le réveil des équipiers d’Arendse. Sur la première offensive, à la suite d’une pénaltouche bien trouvée par Goosen, Sebastien de Klerk a été propulsé dans l’en-but sur une superbe passe sautée de Le Roux (7-0, 14e). Sonné, Lyon s’est par la suite tiré une balle dans le pied. Au terme d’un lancer trop long de Grobbelaar, les deux paquets d’avants ont tardé à se saisir du ballon. Arendse, venu de son aile, a été le plus prompt et a parfaitement joué le deux contre un avec Papier pour un essai de 40 mètres (14-0, 21e).

Sur une combinaison en première main, à la suite d’une mêlée, un autre champion du monde s’est distingué en la personne de Moodie. Le centre a trouvé une solution dans l’axe avec une bonne passe à hauteur de Kriel. Repris à cinq mètres, il a su faire vivre le ballon et sur le renversement, Coetzee a marqué en force (21-0, 29e).

Si Page Relo, en filou, a réduit l’écart sur une pénalité rapidement jouée à la main (21-7, 32e), les Sud-Africains ont continué à accélérer le tempo grâce à leur densité physique. Soutenu par un équipier et lancé après une pénaltouche à cinq mètres, Vermaak a renversé Ioane pour marquer sous les poteaux (28-7, 35e). À la pause, l’intérêt du match n’était plus là, et il restait à savoir avec combien de points les Rhodaniens allaient repartir dans l’Hexagone.

De Klerk et Papier ont marqué un doublé

Avec l’aide de ses cadres, Lyon a relevé la tête à la sortie des vestiaires. Ioane a bien exploité un ballon de récupération en tapant un coup de pied de recentrage. Moodie a repris trop haut Page-Relo. Luke Pearce a accordé un essai de pénalité (28-14, 46e). En supériorité numérique, les pensionnaires du Matmut Stadium n’ont pas été en mesure de changer la physionomie.

Omniprésent, Le Roux y est allé de son essai à la suite d’une inversion de sens de Papier (33-14, 50e). Ce dernier, dans son style vif et offensif, s’est offert un doublé pour conclure une contre-attaque de 95 mètres initiée par Arendse (40-14, 57e). Abrahams a sauvé un peu l’honneur sur une erreur de Le Roux (40-19, 58e). Les dix dernières minutes ont viré au cauchemar pour les Lyonnais avec trois essais de Kriel (47-19, 70e), Smith (54-19, 74e) et De Klerk (59-19, 79e). Sans ses cadres, les Rouge et Noir ont coulé. Ils vont désormais se concentrer sur la lutte pour le maintien en Top 14 avec un déplacement périlleux à Perpignan, le 20 avril prochain.