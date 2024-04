Ce vendredi soir, le Castres olympique affronte Gloucester en Angleterre. Lors de cette rencontre, Julien Dumora va fêter son retour à la compétition après plus de deux mois d'absence. Yann Peysson est lui titulaire au centre de la troisième ligne.

En difficulté en championnat, le CO va tenter de relever la tête en Challenge Cup. Ce vendredi soir, les Tarnais auront fort à faire sur la pelouse de Gloucester en huitième de finale.

Pour cette rencontre, les Bleu et Blanc pourront compter sur la présence de Julien Dumora. Absent depuis plus de deux mois à cause d'une blessure à un pied, l'arrière va faire son retour sur les terrains en Angleterre. Il sera d'ailleurs capitaine pour l'occasion.

Devant, Gaëtan Barlot est aligné au talon, alors que Yann Peysson arborera la tunique floquée du numéro huit.