Ce vendredi à 11h s’est ouverte la billetterie pour la demi-finale de Champions Cup entre Toulouse et les Harlequins. L’engouement est tel qu’en à peine vingt minutes toutes les places étaient vendues, rares sont les chanceux qui en ont obtenues.

11h, vendredi 19 avril 2024, de gros bouchons étaient à déclarer sur la billetterie du Stade toulousain. En cause, une manifestation record des supporters Rouge et Noir pour assister à la demi-finale de Champions Cup contre les Harlequins qui aura lieu le dimanche 5 mai au Stadium de Toulouse. Plusieurs dizaines de milliers de supporters se sont ruées sur les quelques 33 000 places disponibles dans l’enceinte habituelle du Toulouse Football Club. Le club, les supporters et le site ne s’y étaient visiblement pas préparés.

À 9h59, je suis déjà 9200ème sur la liste d’attente

De cette course aux billets certains sortent gagnants et d’autres évidemment perdants. Sur X (anciennement Twitter), plusieurs internautes ont partagé leur déception : "5218 sur la file d’attente et même pas pu accéder au choix des places […] Maintenant, serveur down (planté)".

Le lien sur le site EPCR a vraiment ouvert à 11h ??

Suis arrivee à 10h59 et il etait deja là, et paf 9200eme en liste d’attente — Pandaroux (@samsissa) April 19, 2024

Les supporters les plus chanceux n’ont pas hésité à se connecter bien plus tôt que l’ouverture officielle de la billetterie pour obtenir leur précieux sésame : "Il fallait allumer l’ordi à 8h. Rendez-vous au Stadium" se targue l’un d’entre eux. Pour ceux qui espèrent encore pouvoir assister à ce Stade toulousain - Harlequins, il faudra désormais attendre la revente officielle des billets, si d’aventure certains détenteurs venaient à changer d’avis…