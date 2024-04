\ud83d\udea8 Your @Investec Player of the Year Nominees \ud83d\udea8



\ud83d\udd39Caelan Doris

\ud83d\udd39Antoine Dupont

\ud83d\udd39Jamison Gibson-Park

\ud83d\udd39Courtney Lawes

\ud83d\udd39James Lowe

\ud83d\udd39Dan Sheehan

\ud83d\udd39Fin Smith

\ud83d\udd39Marcus Smith



VOTE NOW \u2b07\ufe0f#InvestecChampionsCup | @Harlequins | @leinsterrugby | @SaintsRugby | @StadeToulousain