Quoi, c'est déjà le 14 février ?! Vous n'avez pas vu le temps filer et vous avez oublié de faire un cadeau de Saint-Valentin pour votre partenaire. Il ou elle est fan de rugby ? Pas de soucis, les clubs de Top 14 et de Pro D2 sont là. Petit florilège d'idées de présents originaux (ou pas) pour votre moitié !

Le Stade rochelais propose sur sa boutique en ligne un pack Saint-Valentin avec un tote bag, un teeshirt et un porte-clé. Mais vous avez décidé, cette année, de vous démarquer et vous ne souhaitez pas tomber dans la facilité. En plus, beaucoup feront ce choix, vous ne serez pas original et votre partenaire s'en rendra compte quand des centaines de personnes auront ces trois accessoires au prochain match à Deflandre.

"Idéal comme cadeau." Le club maritime vous mâche le travail. Grâce à cette bougie, votre conjoint ou conjointe pourra sentir l'odeur d'une victoire en Champions Cup. Il ou elle pourra même faire le doublé, deux coloris étant même disponibles. Attention, en revanche, il ne sera pas possible de faire le triplé. Prémonitoire ?

Votre partenaire supporte le Lou et déprime les semaines de match à l'extérieur ou quand le Top 14 est en pause à cause des fenêtres internationales car il ne se rend pas au Matmut Stadium ? Il pleure en pensant aux arches de l'ancien Gerland ? Pas de soucis, la solution se trouve dans la boutique du Lyon olympique universitaire rugby ! Le club lyonnais vend des blocs de la pelouse de son stade. Comme ça, à chaque moment de blues, il pourra contempler un brin d'herbe piétinée par les crampons de Maxime Gouzou !

Votre moitié supporte le MHR et en a marre de gâcher ses week-ends à se rendre au GGL Stadium pour voir Montpellier s'incliner à domicile contre Oyonnax ? Ou de rester devant sa télévision pour voir les Héraultais perdre sur un drop manqué de Louis Carbonnel ? Pas de soucis, nous comprenons. L'équipe marketing du MHR aussi visiblement.

Le club propose des balles de golf pour qu'avec le retour des beaux jours, votre partenaire aille prendre l'air et le soleil au golf de Montpellier Massane. C'est un des coups de cœur de la rédaction ! Mais, c'est dommage que le club ne propose pas, en bonus, la cession avec Vincent Etcheto comme caddy...

Avant chaque match de l'Usap, "Cantem Mes Fort" est scandé à Aimé-Giral. Si votre conjoint ou votre conjointe à cette musique dans la tête jusqu'à la fin du week-end après s'être rendue à Aime-Giral, le club catalan à la solution pour vous. Cette musique est disponible en CD ! Votre partenaire pourra ainsi l'écouter tous les matins dans les bouchons de Perpignan en allant au travail. Attention ! Votre compagnon peut devenir excessivement enquiquinant à force de chanter ce tube catalan à tue-tête...

Votre âme sœur aime rappeler que le Stade toulousain a 22 titres de champion de France à son palmarès, que "jeu de main jeu de Toulousains" et que Romain Ntacmack est meilleur que Matthieu Jalibert ? Bref, il ou elle aime crier haut et fort que Toulouse est le meilleur club. Dans ce cas-là, nous vous suggérons l'achat de ce fauteuil Stade toulousain d'où votre partenaire pourra s'installer confortablement pour regarder son club favori écraser la concurrence. Certes, il faut y mettre le prix. Mais c'est celui de l'excellence !

Tous les supporters de Toulon sont gourmands, et donc votre compagnon fan du RCT aussi. Ils souhaitent toujours de meilleurs joueurs, de meilleurs résultats et de meilleures prestations. Ils ont été trop habitués à déguster du caviar lors de l'ère Mourad Boudjellal. Alors, pour faire passer la pilule, le club a ajouté les photos de ses joueurs phares sur les boîtes de bonbons qu'il vend. Gabin Villière - et sans son casque - y figure, tout comme... Cheslin Kolbe. Pour les habitués de Mayol, ces bonbons à l'anis ou à la menthe doivent, surtout, avoir un arrière-goût amer...

En Corrèze, en plein mois de janvier, on s'est pris à croire au Père Noël. Pourtant, l'hiver d'avant, avec Patrice Collazo, ils n'avaient pas été bien gâtés... Mais cette année, après Noël, les supporters coujoux en ont appris une bien bonne : Courtney Lawes est tout proche de s'engager avec le CABCL. Alors, ils ont refait leur sapin pour accueillir ce cadeau. Et quoi de mieux pour le décorer que ces boules de Noël à l'effigie du club ? Votre âme sœur sera ravie !

Dans quelle boutique de club français la femme de RG Snyman a-t-elle trouvé cette coupe ?

Quel supporter ou supportrice de Provence Rugby ne se rêve pas culbutant ses adversaires avec des charges dévastatrices comme Teimana Harrison ? La personne qui vous oblige à passer vos vendredis soirs à regarder les matchs des hommes de Mauricio Reggiardo "par amour" n'échappe pas à la règle. Pour cela, offrez-lui ces barres présentées comme survitaminées ! Par contre, pour vous qui ne voulez pas à ressembler au troisième ligne anglais, vous pouvez vous prendre des calissons d'Aix ou ces amendes enrobées ressemblant à des olives, pour rappeler le côté provençal du club, également disponible dans la boutique de Provence Rugby.

Ce masque semble être multifonction. Votre conjoint ou conjointe pourra le mettre pour éviter de transmettre ou de recevoir des microbes. Mais aussi pour faire de la peinture ou en cas de catastrophe chimique. Problème : s'il empêche les odeurs toxiques de passer, il permet quand même aux fans du RNR se sentir l'odeur du Nationale de plus en plus forte chaque week-end...

Votre amoureux ou votre amoureuse à l'habitude de se rendre à La Rabine ? Votre partenaire doit sûrement se demander quels sont les ingrédients utilisés par Jean-Noël Spitzer pour faire progresser le RCV années après années. Les secrets de la recette du druide breton sont expliqués dans le livre de cuisine du RCV. Attention, si vous ne savez pas ce que signifie "Degemer mat" : cette recette contient 50% de beurre !

*Les liens vers chaque article sont disponibles dans les intertitres.