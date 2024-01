Le troisième ligne international anglais Courtney Lawes (34 ans ; 105 sélections), véritable légende du XV de la Rose, devrait porter le maillot de Brive la saison prochaine. Selon nos informations, si le contrat n'est pas encore signé, il a en tout cas donné son accord au club corrézien, qui réaliserait là un énorme coup sur le marché des transferts.

Dimanche soir, nous révélions que le CABCL tenait clairement la corde sur le dossier Courtney Lawes. Pour rappel, et comme cela fut annoncé ces dernières semaines, l'intéressé - en fin de contrat en juin prochain à Northampton - avait visité les installations de Brive, d'Aix-en-Provence et de Montpellier en France. Mieux, il avait reçu une proposition écrite de la part de ces trois écuries mais le club corrézien - particulièrement agressif sur ce cas - a vite pris une longueur d'avance sur la concurrence.

Northampton voulait le faire prolonger

Lawes, qui a participé à quatre Coupes du monde (2011, 2015, 2019 et 2023) et à deux tournées des Lions britanniques et irlandais (2017 et 2021), avait aussi entre les mains une offre de prolongation des Saints, où il a effectué l'ensemble de sa carrière et où il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Très attaché à son club de toujours, et même s'il était attiré par une expérience à l'étranger, il aurait donc hésité et avait décidé de livrer sa réponse en ce début de semaine.

Selon nos informations, Lawes - qui évolue exclusivement en troisième ligne ces récentes années mais qui a longtemps joué en deuxième ligne - aurait tranché et donné son accord au CABCL. Il ne manque désormais plus qu'à parapher le contrat. Sauf gros retournement de situation, il portera le maillot noir et blanc la saison prochaine. Pour Brive, ce serait un immense poids lourd qui viendrait renforcer le pack. Actuellement sixièmes de Pro D2, les Corréziens affichent une belle dynamique depuis l'arrivée de Pierre-Henry Broncan à la tête de l'effectif professionnel et sont en course pour la montée en Top 14.