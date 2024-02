Toujours aussi consistants à domicile, les Usapistes ont donné une leçon de réalisme aux Franciliens. Une coutume à Aimé-Giral, quand les ingrédients sont au rendez-vous dans leur antre.

Il flottait le sentiment du devoir accompli. Des sourires en coin qui en disaient long sur la satisfaction générale au sein du club Sang et Or. Toujours confrontés au devoir de sauver la patrie dans leur cathédrale, les hommes de Franck Azéma ont puisé dans leurs réserves pour s'offrir le bonus offensif sur la sirène. Pas anodin, alors qu'ils furent cantonnés la plupart du temps dans leur camp. Alors qu'ils auraient pu facilement céder lors de multiples phases statiques en leur défaveur, les Catalans n'ont pas paniqué. Mieux, ils auront bousculé le leader dans leurs derniers retranchements avec autorité. Un travail de longue haleine qui trouve écho par des prestations solides depuis octobre à la maison et un revers cinglant encaissé face à la Section Paloise. Les attitudes au sol, la hargne proposée face au contenu aléatoire des troupes de Stuart Lancaster furent des marqueurs indissociables d'une montée en puissance certaine. L'USAP a passé la vitesse supérieure au bon moment, s'octroyant les 5 points mais également l'approbation d'un peuple toujours aussi fidèle. Même sans le tentaculaire Posolo Tuilagi et ses internationaux italiens, car Perpignan cède également des forces vives pendant ces doublons, la continuité fut de mise. L'essai d'Ignacio Ruiz dans les ultimes secondes, comme un symbole d'une volonté inaltérable d'exister parmi la concurrence féroce. Les Perpignanais font la belle opération et veilleront à instaurer définitivement cet état d'esprit. Question de survie.