Si la défense n’a jamais été son point fort, il n’a pas rassuré sur ce plan à Marseille. Là où son concurrent toulousain, bientôt de retour, a toujours su être efficace.

Attention, il ne fut jamais question de prétendre que la place de Matthieu Jalibert était sujette à discussions avant ce déplacement en Ecosse. Actuellement, le Bordelais reste incontestablement le meilleur ouvreur français, auteur de dernières semaines remarquables sous le maillot de l’UBB. Pour l’instant, en tout cas… Parce que, si les éternels débats entre Ntamack et Jalibert furent mis entre parenthèses quand le Toulousain s’est gravement blessé à un genou en août, ils vont irrémédiablement reprendre dès la fin du Tournoi des 6 Nations. Après une intensification de son travail individuel, "NTK" ne devrait pas tarder à reprendre l’entraînement collectif à Ernest-Wallon et son retour à la compétition est espéré pour fin mars ou début avril. Surtout, son ombre est revenue planer au-dessus du XV de France depuis la partition défensive décevante de Jalibert à Marseille, face à l’Irlande…

A lire aussi : Écosse - France : "Combien de numéros 10 sont de très gros défenseurs ?", Christophe Laussucq défend Matthieu Jalibert

Des garanties attendues

Comme pendant la Coupe du monde, et parce que ce secteur est identifié comme une faille chez lui, le joueur girondin avait été en numéro 13 pour défendre sur les phases statiques, avec pour objectif de le protéger au maximum. Mais cela n’a clairement pas eu la même efficacité. Outre certains plaquages ratés sur l’homme, l’intéressé s’est globalement retrouvé en difficulté, peu aidé par un collectif défaillant. N’empêche, lui n’a pas apporté les garanties attendues par le staff. Et, s’il demeure un des meilleurs attaquants de la planète, comme il l’a d’ailleurs montré sur de rares opportunités au stade Vélodrome, cette lacune peut encore s’avérer préjudiciable pour son avenir en sélection. Surtout quand Ntamack sera de nouveau disponible. Depuis qu’il a pris les rênes des Bleus, s’il a cherché à les associer (sans succès) durant l’automne 2021, Fabien Galthié a toujours tranché en faveur du Toulousain lorsqu’il a eu les deux joueurs à sa disposition. Au-delà des qualités de distributeur du fils d’mile, ce dernier a constamment rassuré l’encadrement tricolore en défense, ne l’obligeant pas forcément à adapter son système comme ce fut le cas ces récents mois. Pour autant, il reste encore quatre cartouches à Jalibert dans ce Tournoi pour montrer plus d’agressivité et de précision. Donc pour maintenir une concurrence accrue à son poste. Premier élément de réponse à Murrayfield.