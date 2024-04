Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a pris la parole pour apporter son soutien auprès d’un club de pétanque parisien, menacé d’expulsion.

Fabien Galthié, joueur phare du XV de France et désormais sélectionneur, est un amateur de pétanque. Il détient en tout cas une licence. Au CLAP (Club Lepic Abbesses Pétanque), situé dans le quartier Montmartre à Paris. Ce club, fondé en 1971 et comptant 257 licenciés, est menacé d’expulsion de son boulodrome (9 terrains et une petite buvette) en raison de son occupation, sans titre, d’un parc arboré. Comme le rapporte L’Equipe, le juge administratif suprême a ordonné l’évacuation des lieux sous peine d’une amende de 500 euros par jour de retard. La raison ? Une convention signée par la mairie de Paris avec un hotel de luxe.

Ça me rappelle mon village

Alors, l’ancien demi de mêlée des Bleus (64 sélections), touché par la situation de son club, a pris position sur le sujet en ciblant la mairie de Paris. "Franchement, je ne vois pas où est le risque de vouloir l’harmonie, de vouloir faire société côte à côte, explique-t-il à nos confrères. Qu’ils viennent voir comme ce lieu vit, en toute objectivité, avec leurs compétences dans les affaires sportives, culturelles et sociales. Comment peut-on fermer une association sportive qui fonctionne au détriment de 300 adhérents et au profit d’une exploitation privée ? C’est inadmissible. L’hôtel situé à côté est magnifique, il a largement la place de bien vivre. C’est fou que la municipalité lui donne raison."

Une affaire qui impacte celui qui vit dans la campagne lotoise, campagne dont il retrouve les odeurs et les saveurs lorsqu’il s’adonne à quelques jets de boules. "J’ai mes boules à mon nom dans un casier. […] Dans ce microcosme, il y a des hommes et des femmes, de tous les métiers et tous les âges. Ça me rappelle mon village, j’ai l’impression de revenir dans le Lot de mon enfance. Les campagnes se désertifient malheureusement, aujourd’hui, et la pratique de la pétanque n’existe plus dans mon village. J’ai retrouvé ça à Montmartre et c’est formidable". Fabien Galthié n’espère donc pas le CLAP de fin pour ce club de pétanque.

Le patron des Bleus retrouvera donc son équipe de France pour un retour sur les terrains le 22 juin prochain face au XV Mondial, entraîné par Ian Foster et Patrice Collazo. Et la suite de l’été se fera en Argentine pour la traditionnelle tournée à l’étranger.