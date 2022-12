William Servat s'occupera des avants du XV de France encore quatre saisons de plus. Invité au sein du groupe La Dépêche du Midi pour rencontrer les abonnés de Midi Olympique et répondre à leurs questions, l'adjoint du staff du XV de France en charge des avants a répondu à toutes les questions qu'on lui a posées. Parmi elles, l'ancien talonneur a avoué qu'il prolongerait sa mission.

" J'ai resigné jusqu'après la prochaine Coupe du monde "

"Le projet de l'équipe de France est extraordinaire, exprimait l'entraîneur. On a que des moments sacrés. Nos rencontres sont à chaque fois des moments particuliers. Quandd on rentre en club, il y a une sorte de répétition. Mais quand on prépare une tournée en Australie ou au Japon, tous les moments sont particuliers. En plus, on finissait la dernière tournée à Toulouse, ce qui est encore plus particulier pour moi. Quand on a la chance de vivre de sa passion et surtout d'entraîner les meilleurs joueurs français et on l'espère pour la majorité les meilleurs du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire."

"Il m'a été donné la possibilité, et j'ai resigné jusqu'après la prochaine Coupe du monde. Je n'en avais jamais parlé encore", concède-t-il dans un sourire.