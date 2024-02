Le troisième ligne aixois veut mettre surtout l’accent sur la performance collective de Provence Rugby et pense que son club peut jouer les phases finales et valider ainsi une très grande saison.

Que ressentez-vous après avoir reçu cette distinction, cet Oscar de Midi Olympique ?

Je suis bien entendu très content de recevoir cet oscar, c’est magnifique pour le club bien sûr ! Je pense qu’à travers ma personne, c’est toute l’équipe qui est mise en lumière pour son parcours et ses bons résultats depuis le début de la saison. Je dirai que c’est un oscar pour toute l’équipe car il n’y a pas que moi qui joue ! Je ne suis pas seul et on avance tous ensemble vers un même objectif. Alors, je suis chanceux, fier et très heureux d’avoir été choisi pour mettre en avant Provence Rugby lors de cette superbe soirée agréable et bien organisée. C’est toujours très sympathique de recevoir des cadeaux (rires) !

Justement, comment jugez-vous la saison de Provence Rugby ?

La saison dernière, nous perdions des matchs que nous pouvions gagner et on a manqué nos objectifs au final. Cette saison, c’est l’inverse qui se produit. On « s’envoie » vraiment pour aller chercher les victoires précieuses pour le classement, on ne lâche rien et c’est plutôt une très bonne attitude collective. On l’a très bien vu à Béziers et contre Brive à la maison lors du dernier match. On a réussi aussi à aller gagner chez le premier à l’époque Vannes en réussissant un gros match, donc oui c’est très bien pour le moral des troupes (rires). Chaque coach s’implique, chaque joueur s’implique encore plus pour donner le meilleur de lui-même et c’est très positif pour la suite du championnat, pour tout le groupe également. Surtout, il faut rester très concentré pour conserver cette dynamique et cette confiance car, la saison est loin d’être terminée.

Comment voyez-vous la suite de la saison. Vous pouvez terminer dans les 4, peut-être même dans les 2, c’est votre avis aussi ?

Oui je pense que l’on peut finir dans le Top 2, sincèrement sans aucun orgueil. Tout le groupe est focus sur cela mais bon au début de la saison, on s’était dit que l’on voulait jouer le Top 6 pour disputer les phases finales. Maintenant que les résultats suivent et que nous sommes premiers, on peut être plus ambitieux à condition de rester sérieux, rigoureux et humbles également.

On a évoqué le Top 14 lors de cette soirée. Provence Rugby peut monter à l’étage supérieur à l’issue de cette saison ?

Oui, pourquoi pas ! Le championnat est serré, dense et tout peut arriver. Mais, pour cela, il faut gagner à l’extérieur et cette saison je crois que l’on réalise beaucoup de succès à l’extérieur cette année. Je pense à Dax, à Valence-Romans, à Vannes, à Béziers où nous avons réussi de grosses performances collectives et j’espère que ce n’est pas fini. Et puis à côté de succès à l’extérieur, on reste maître à domicile, on n’a pas perdu chez nous et ça aussi, c’est très positif pour une équipe qui joue les premières places. Il faut continuer sur ce chemin pour récolter les fruits à la fin de la saison.

Une dernière question sur cette soirée. Comment avez-vous trouvé cette cérémonie ?

Très bien ! Vraiment c’est le top du top ! C’est une soirée très bien organisée, c’était la première fois me concernant que j’étais récompensé. C’était une soirée très professionnelle avec tous les partenaires, tous les invités. Il y avait beaucoup de monde dans cette magnifique salle du Conservatoire d’Aix-en-Provence. Et, je remercie tout le monde, tous les organisateurs, tous les gens qui ont préparé cette soirée. C’était un super moment de convivialité passé tous ensemble.