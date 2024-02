Lyon a profité de la pause du Top 14 pour officialiser trois recrues : les Oyonnaxiens Charlie Cassang et Théo Millet et le Grenoblois Irakli Aptsiauri. Le LOU a en également profité pour prolonger Maxime Gouzou, Alexandre Tchaptchet et Thibaut Regard.

Le Lou s'active. Quelques jours après sa lourde défaite à Clermont, Lyon a officialisé trois recrues. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Charlie Cassang, Théo Millet (Oyonnax) et Irakli Aptsiauri (Grenoble) se sont engagés avec le club rhodanien. Les deux oyonnaxiens seront sous contrat pour les trois prochaines saisons alors que le Grenoblois a signé un bail de quatre ans. Grand artisan de la montée en Top 14 d'Oyonnax, Charlie Cassang a disputé quinze rencontres dont sept en tant que titulaire. Théo Millet est un cadre de la ligne arrière du club aindinois et pourrait être un renfort de poids pour le Lou. Enfin, le club rhodanien a misé sur l'avenir en engageant le jeune pilier géorgien (21 ans). ??????? ??????? et ???́? ?????? ??????????? ?? ??? ????? ?? ?????? ????ℎ????. \u270d\ufe0f\ud83d\udc3a\u269c\ufe0f Les deux joueurs en provenance d’Oyonnax se sont engagés pour trois ans en faveur du LOU. #LaForceDuLOU #LaMeute pic.twitter.com/SaqWhV4dd8 — LOU Rugby (@LeLOURugby) February 9, 2024 Regard, Gouzou et Tchapchet prolongés Côté prolongations, le Lou a également pris les devants pour verrouiller Maxime Gouzou (2027), Thibaut Regard (2027) et Alexandre Tchapchet (2026). Après avoir prolongé Paddy Jackson, Lyon va donc étendre le bail de son deuxième joueur le plus capé de l'histoire, en la personne de Thibaud Regard. Au club depuis 2011, le centre français a disputé plus de 200 rencontres avec le Lou.