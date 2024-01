Biarritz libéré, Aguilera délivré, le BO a retrouvé le chemin de la victoire contre Valence-Romans, Rouen a remporté son troisième succès de la saison contre Nevers... Découvrez les enseignements de la dix-septième journée de Pro D2.

Brive à la fête

Ne vous fiez pas aux apparences (et au score final 38-13), ce ne fut pas un long fleuve tranquille pour Brive face à Montauban. Pourtant, les hommes de Pierre-Henry Broncan voulaient réaliser une prestation plus convaincante que la dernière sortie face à Rouen (21-3), mais la férocité des Montalbanais a longtemps gêné les locaux, contrés et malmenés dans les rucks. Une légère crainte a même envahi Amédée-Domenech quand Rokoduguni transperça la défense briviste après un mauvais dégagement de Carbonneau et crucifia d'un crochet fulgurant un défenseur coujou mal placé et sans doute perturbé par la sortie de camp hasardeuse de son équipe.

Dans les clous pour réaliser un gros coup à l'extérieur, Montauban ne pouvait pas empêcher le talentueux Tom Raffy d'inscrire 10 points dont un essai suite à une action d'envergure. C'est surtout l'indiscipline des hommes de PP Lafond qui a coûté très cher avec deux cartons jaunes juste avant la pause (et un essai de pénalité) et une autre biscotte jaune en deuxième période. De son côté, Brive n'a pas lâché sa proie et a poursuivi son travail d'usure, bien aidé par le talent individuel de Tuivuaka, Ferté et autres Raffy. L'ancien ailier toulousain Bonneval mystifiait l'ancien rochelais Sanchez pour l'essai du break, Hamel aplatissait pour le bonus et Brive déroulait son jeu et à prendre le large. 38-13 score final, bonus offensif à la clé pour conclure cette belle soirée, tandis que Montauban n'a toujours pas gagné en 2024...

Biarritz : libéré, délivré !

Quinzième au coup d'envoi après sept défaites consécutives, Biarritz était dans une situation plus qu'alarmante à l'heure de recevoir Valence-Romans à Aguilera. Victoire obligatoire, donc, pour les Biarrots, pour ne pas sombrer encore un peu plus au classement. Malheureusement pour les Basques, on ne change pas tout d'un coup de baguette magique et les difficultés rencontrées depuis de longues semaines ont encore été observées en début de match. Encore plus quand les hommes de Fabien Fortassin menèrent 10 à 0 après un essai inscrit par le talonneur Pena.

Billy Searle et le BO ne sont plus relégables. Midi Olympique - Pablo Ordas

Dos au mur, Biarritz s'en est remis à sa volonté, farouche, de déplacer le ballon. D'abord avec peu de réussite, mais les efforts ont fini par payer avec l'essai du deuxième ligne Motoc en puissance (10-10, mi-temps). Les Biarrots poursuivaient sur leur lancée en deuxième période grâce au doublé de Motoc et l'essai de Jonas. Enfin libérés, les hommes de Simon Mannix se lâchaient en tentant beaucoup de choses avec le ballon. Le bonus était consolidé grâce à Sauveterre et Martin. L'entraîneur néo-zélandais peut savourer son premier succès (38-13) sur la côte basque, celui-ci est d'envergure et va faire énormément de bien au BO !

Agen au bout du suspense

La situation n'était guère plus réjouissante pour le SUA, englué dans le ventre mou de la Pro D2. Une saison difficile pour Agen qui a entraîné assez logiquement des choix forts du staff. Dave Ryan avait prévenu : "Tu as le droit de passer à côté d’un match. Moi aussi je me suis loupé dans ma carrière. Mais tu n’as pas le droit de ne pas te battre pour changer cela." Signe que ça ne va pas fort à Agen en ce moment, les locaux menaient 20 à 3 à la pause avant d'être rattrapé et de se faire peur en seconde période quand Aurillac a décidé de se mettre à jouer. Les visiteurs sont même passés devant à quelques minutes de la fin. Le dernier mot est revenu à Vincent, qui a d'abord touché le poteau sur une pénalité, avant d'avoir l'opportunité de se rattraper quand Powell a été repris par la patrouille pour un plaquage haut sanctionné d'un carton rouge. Cette fois-ci, l'ouvreur de 24 ans n'a pas tremblé pour donner la victoire au SUA (23-21). Les Aurillacois ont bien tenté de vite se replacer pour s'offrir une dernière chance, mais Aucagne a préféré effectuer un long renvoi mettant fin au suspense. Agen assure l'essentiel sans toutefois mettre un terme aux doutes.

Rouen se relance

Les Rouennais n’avaient plus levé les bras depuis le 17 novembre dernier. Bon, en même temps, ils ne les avaient levés qu’à deux reprises depuis le début de la saison au moment de lancer cette dix-septième journée… Ils l’ont fait une troisième fois contre un Nevers largement battu 37-7. Et ce succès a été vécu comme une libération pour les joueurs, vu leur émotion au moment de fêter le quatrième essai, synonyme de victoire mais aussi de bonus offensif.

Dans un stade Robert-Diochon en partie vide et malgré la neige sur les bords de la pelouse, les Rouennais ont, en plus de cinq précieux points, montré du mieux offensivement mais aussi défensivement, en témoignent ces dix minutes en infériorité numérique où ils n’ont pas encaissé de points. Nevers n’a toujours pas gagné à l’extérieur cette saison. Et vu le regard du coach Xavier Péméja sous sa capuche et avec une cagoule pour se protéger du froid, le contenu des siens n’a pas dû lui plaire...

Grenoble à deux visages

"Grenoble irrésistible", c’était notre titre entre la 36e minute et la 56e. Et puis il a fallu tout réécrire. Pourquoi ? Car les Dacquois se sont imposés 27-24 au Stade des Alpes, réalisant un sacré exploit ! Après un début de match fermé, le FCG était mené 6-3 mais, juste avant la pause, Giorgi Javakhia puis Barnabé Massa, en trois minutes, concrétisaient la domination iséroise. Au retour des vestiaires, Atu Manu permettait aux siens de prendre le bonus offensif, comme lors des deux précédentes sorties du FCG en 2024.

Las, les Grenoblois ont craqué. Les Landais ont d’abord inscrit un essai sur une action anodine, avec un ballon tombé par les Isérois qui s’est transformé en un contre éclair conclu par Théo Gatelier. Puis Sylvère Reteau, le demi de mêlée remplaçant, s’est offert un doublé, crucifiant ce FCG capable du meilleur comme du pire, à cinq minutes de la fin. Si Dax prend de l’avance sur la zone de relégation, ce revers empêche Grenoble de se rapprocher du top 6…

Le SAXV s’adjuge le mano à mano

Ce vendredi soir, Soyaux-Angoulême et Colomiers n’avaient pas envie de se lâcher. À l’image du score à la mi-temps, 13-13, le match a été très serré. Ce sont finalement les Angoumoisins qui l’ont emporté grâce à un essai à la 76e minute de leur homme fort, l’international portugais Nicolas Martins. Et il valait mieux ne pas la perdre cette rencontre car, malgré ce succès, les hommes d’Alexandre Ruiz ont perdu une place au classement au profit de Biarritz, dont la victoire contre le VRDR a été bonifiée. Après la défaite à domicile contre Béziers, c’est un deuxième revers consécutif pour les Columérains qui voient le top 6 s’éloigner...

Vannes se retrouve

La semaine dernière, dans le froid du stade Pompidou de Valence, Vannes avait pris une sacrée clim, largement battu par le VRDR. Pour la 17e journée, il ne devait pas faire beaucoup plus chaud au stade de La Rabine. Mais au lieu de la douche froide, les Bretons ont réchauffé les cœurs de leurs toujours très nombreux supporters avec un beau succès 31-15. Sur certaines séquences, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont rappelé pourquoi ils avaient été invaincus en Pro D2 durant neuf rencontres, en début de saison. Car cette réception d'une belle équipe de Mont-de-Marsan, quatrième au coup d'envoi, était un sacré test d'une équipe en manque de confiance. En plus d'un contenu satisfaisant, surtout comparé à celui des dernières semaines, les Bretons ont fait preuve d'orgueil. Par deux fois les Montois leur ont ôté le point de bonus offensif. Par deux fois, quatre minutes plus tard, les Vannetais sont allés marquer un nouvel essai pour s'assurer les cinq points. Vannes retrouve son fauteuil de leader perdu durant 24 heures.