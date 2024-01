Pro D2 - Après deux défaites consécutives, Soyaux-Angoulême a retrouvé le goût du succès en dominant Colomiers (20-16), vendredi, lors de la 17e journée de Pro D2. Un succès important pour le maintien contre un prétendant à la phase finale.

Et si Soyaux-Angoulême était en train de faire de son stade Chanzy une forteresse imprenable ? Les locaux ont en tout cas signé leur troisième succès consécutif à domicile en dominant Colomiers (20-16), vendredi 19 janvier, lors de la 17e journée de Pro D2. Cette victoire met fin à une série de deux défaites successives pour les Charentais qui se retrouvent tout de même quinzièmes et en position de relégables à cause de la victoire bonifiée de Biarritz sur Valence Romans (38-13).

La délivrance est venue à cinq minutes de la fin. Après une longue phase de possession à quelques mètres de la ligne adverse, le Portugais Nicolas Martins a transpercé le rideau défensif columérin pour redonner l'avantage à son équipe (18-16, 20e). Dans la foulée, Corentin Glénat a pris tout son temps pour transformer le deuxième essai des siens pour se mettre à l'abri d'une pénalité ou d'un drop adverse (20-16, 77e). La dernière pénalité, de toute façon, a été sifflée à l'encontre de Colomiers, pour permettre aux vainqueurs du soir d'exulter.

Un bon début de match des locaux

Les joueurs d'Alexandre Ruiz étaient bien entrés dans leur partie, la première à domicile depuis plus d'un mois. Ils ont effectivement ouvert la marque par l'intermédiaire d'Hubert Texier (7-0, 15e). Il a inscrit au raz le premier essai du match, récompensant ainsi le travail de tout le pack d'avants des violets.

C'est également de cette façon, par un avant, que Colomiers est revenu dans la partie grâce à l'essai d'Hugo Djehi (10-10, 34e). Globalement, les Columérins ont été bien trop indisciplinés pour espérer davantage vendredi soir. Ils ont d'abord été souvent pénalisés, ont commis beaucoup d'en-avant et les talonneurs ont cafouillé quatre touches, que ce soit le titulaire du jour Thomas Larrieu ou son remplaçant Pablo Pacheco.

Rentrées aux vestiaires à égalité (13-13), les deux équipes ont eu du mal à produire du beau jeu en seconde période. Les maladresses se sont multipliées des deux côtés. Maxime Javaux a bien cru, par sa pénalité réussie à l'heure de jeu (16-13, 61e), offrir un deuxième succès de la saison à l'extérieur pour son équipe après celle à Montauban (37-13), le 3 novembre.

Un choix payant

Mais Soyaux-Angoulême n'était pas de cet avis. Leur acharnement à choisir les pénaltouches plutôt que les trois points à chaque faute columérine a été payant en fin de rencontre.

Il faudra désormais confirmer ce redoux vendredi prochain, avec un déplacement à Montauban qui a perdu un troisième match de suite, à Brive (38-13). De son côté, Colomiers devrait pouvoir sans trop de problèmes en recevant le dernier du championnat, Rouen.