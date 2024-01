Encore une fois, les Lot-et-Garonnais ont pu compter sur leur jeune garde qui déçoit rarement. Mais ils ont bien failli courir à la catastrophe sans une ultime pénalité du demi d’ouverture Thomas Vincent.

Il y a maintenant un moment que les jeunes ont pris du galon au sein de cet effectif agenais. Mais chacun à leur manière, ils ont porté ce SUA vers la victoire vendredi soir contre Aurillac (23-21). La palme revient forcément à Thomas Vincent. Sur une ultime pénalité en coin, après avoir touché deux fois le poteau, le jeune homme de 24 ans a offert la gagne à ses coéquipiers. Son entraîneur Dave Ryan l’en a d’ailleurs félicité : « On a confiance en Thomas et je sais qu’il est capable de faire cela. C’est un excellent buteur. Il ne fait pas son meilleur match ce soir (vendredi), mais cela montre son caractère. »

Avant ce but décisif, ce sont surtout Dorian Bellot et Emile Dayral, là encore des jeunes du club, qui sont à l’origine de l’excellente action ayant permis d’obtenir la pénalité. À 23 et 21 ans, ils incarnent également l’avenir du SUA au niveau de la charnière.

Pierre Jouvin est un autre exemple du second souffle lot-et-garonnais. À tout juste 20 ans, le talonneur a connu sa première titularisation à Armandie. Auteur d’un essai et d’un excellent match, il a également amené beaucoup d’assurance à son équipe grâce à ses lancers en touche. Même sentence pour l’arrière Romain Darchen. Il portait pour la première fois le numéro 15 dans le dos chez les professionnels. Royal dans les airs, il s’est aussi montré à son aise sur le plan offensif. Il devrait être de nouveau sollicité par son staff lors des prochains matchs. Pourquoi pas à Béziers dès vendredi prochain.

Julien Lebian enchaîne !

Difficile aussi de ne pas citer le jeune troisième ligne Julien Lebian. Alors qu’un avenir chez les professionnels semblait difficilement envisageable lors de son arrivée à Agen, le flanker fait aujourd’hui l’unanimité au sein de l’équipe fanion. Contre Aurillac, il a encore délivré une prestation XXL. En touche, sa connexion avec Pierre Jouvin a beaucoup gêné les hommes de Gontineac. Offensivement, il a constamment apporté de l’avancée à son équipe alors que son activité défensive n’est plus à prouver.

Le troisième ligne Julien Lebian (22 ans) est décidément la révélation de cette saison agenaise. Icon Sport

Enfin, le centre Clément Garrigues, véritable fer de lance et régulateur de la ligne de trois-quarts agenaise, a délivré quelques belles cartouches aux Cantaliens. Sans oublier la bonne rentrée des piliers Mamuka Mstoiani et Hans Lombard-Buret. Bref, la jeunesse prend plus que jamais le pouvoir du côté d’Armandie. « Ce n’est pas un cadeau pour eux. Ils vont se chercher une place dans le groupe à l’entraînement. Ils la méritent tous », convient Dave Ryan, qui ne semble pas avoir peur de donner la chance aux jeunes du club. Grand bien lui en fait. Car le constat est très clair : sans sa classe biberon, le SU Agen aurait bien pu sombrer vendredi soir, contre Aurillac ! Le pire a été évité.