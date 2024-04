Au terme d’un match globalement maîtrisé, l’USD réussit un nouvel exploit sur la pelouse de son grand rival landais et s’ouvre en grand les portes de la qualification.

Chirurgicale. C’est le terme qui convient pour analyser la victoire dacquoise en terre montoise lors d’un derby passionné et parfois passionnant. On l’avait dit avant cette rencontre, les hommes de la cité thermale surfent sur une dynamique ultra-positive depuis plusieurs semaines et c’est donc sans complexes qu’ils sont venus défier une référence de ce championnat de Pro D2.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils avaient bien préparé leur affaire. On attendait leur mêlée, elle a répondu présent. On les savait prompts à exploiter les ballons de turn-over, c’est sur le premier de la soirée qu’ils ont inscrit leur premier essai. On les connaissait solidaires, capables de se dépasser les uns pour les autres, ils l’ont encore prouvé lors d’une première période où ils ont été privés du ballon, mais où ils ont su faire front, en équipe, pour ne pas craquer.

Au final, ils ont réalisé l’exploit que l’on imaginait possible au vu de leur saison, comme une équipe sûre de ses forces, qui sait jouer ce genre de rencontres à fort enjeu. Le signe que ces Dacquois ont appris très vite, depuis l’entame d’une saison commencée dans la douleur et qui pourrait se terminer en apothéose. Pensez donc, un promu de Nationale en phases finales, cela n’est jamais arrivé dans cette compétition. Jean-Frédéric Dubois, à qui l’on demandait s’il était encore étonné par les performances de son groupe, a fait cette réponse de normand : "Oui et non. Je vois comment on s’entraîne, il y a de la qualité dans notre travail, donc je ne suis pas étonné de retrouver cette qualité sur les matchs. Après, venir gagner ici, c’est incroyable. Bien sûr, la pression était un peu plus sur Mont-de-Marsan, mais nous en avions aussi. On l’a vu d’ailleurs sur notre seconde période où on ne maîtrise pas totalement notre sujet alors que nous étions en supériorité numérique, ce qui explique que nous nous soyons fait un peu peur en fin de rencontre."

Naseara, l’arme fatale

Mais au final, ce sont bien les Rouge et Blanc qui sont champions des Landes avec ce succès, puisqu’ils auront battu deux fois leur adversaire cette saison, ce qui explique qu’ils soient logiquement devant lui au classement.

Pour ce faire, ils ont pu compter sur leur extraterrestre de service, Jope Naseara, qui de deux ballons a su faire un festin. Un sprint dans son couloir pour le premier essai, avant un second moins facile puisqu’il lui a fallu d’abord récupérer au rebond une passe au pied de son demi de mêlée en bord de touche avant de rejouer au pied dans l’en-but et d’arriver le premier pour aplatir. Tout cela durant une première période durant laquelle les Dacquois n’avaient quasiment pas vu le ballon.

Le signe d’une équipe portée par la réussite et la confiance. Il reste donc aux hommes de Jeff Dubois à finir le boulot en s’imposant dans deux semaines face à des Agenais qui semblent déjà en vacances, et ainsi valider leur ticket pour les phases finales. Et franchement, ils ne seront pas rigolos à prendre.