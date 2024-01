Pro D2 - Alors que les Grenoblois menaient 24-6 à la 55e minute, les Dacquois ont complètement inversé le scénario du match au stade des Alpes. Les Landais réussissent à s'imposer 24-27 et s'offrent un deuxième succès à l'extérieur cette saison. Une précieuse victoire dans la course pour le maintien.

Au stade des Alpes vendredi soir, Grenoble espérait enchaîner devant Dax lors 17e journée de pro D2, après deux succès bonifiés consécutifs. Mais les Isérois sont tombés sur des Landais qui n'ont jamais lâché, même lorsqu'ils étaient largement menés un peu avant l'heure de jeu. Énorme victoire pour les Dacquois et bol d'air pour eux au classement.

Grenoble fait le trou

Il faut être honnête. À la 55e minute, on aurait plus aisément misé une piécette sur le bonus offensif isérois que sur un bonus défensif dacquois... Et pourtant, les Landais sont même allés chercher la victoire sur la pelouse iséroise. Alors que les Grenoblois avaient mis du temps à se défaire de leurs adversaires (3-6 à la demi-heure de jeu), ils semblaient avoir fait le break par la suite. En supériorité numérique après le carton jaune adressé à Iban Hiriart-Urruty (35e), les locaux plaçaient un sérieux coup d'accélérateur. Celui-ci se concrétise par des essais en puissance, signés Giorgi Javakhia (36e) et Barnabé Massa (40e). À la pause, Grenoble mène 17-6 et continue de placer ses offensives. Cela paie avec un petit exploit d'Atu Manu, qui casse trois plaquages pour finaliser le troisième essai en faveur du FCG (24-6, 46e). Un peu avant, un essai est refusé à Karim Qadiri pour une pointe de chaussure en touche grâce à un énorme retour défensif de Benjamin Puntous (43e). Puis un peu après, c'est Tala Gray qui s'écroule à quelques centimètres de l'en-but et ne tue donc pas complètement le suspense à cet instant de la partie (24-6, 54e). Les Isérois mènent tout de même largement, 3 essais à 0.

Dax revient du diable vauvert

Les Dacquois n'ont plus rien à perdre et ils se le martèlent sur la pelouse du stade des Alpes. Alors, ils vont jouer. Le duo Théo Gatelier - Paul Ravier a de la réussite sur un un-deux qui permet au deuxième de servir à nouveau le premier, les cannes de Gatelier faisant le reste (56e). Puis,c'est le demi de mêlée remplaçant Sylvère Reteau qui s'offre un essai après une longue séquence des Landais (66e). L'écart se réduit, les Grenoblois se mettent à la faute et Felipe Ezcurra récolte un carton jaune (73e). En supériorité numérique, Dax s'appuie sur sa mêlée pour faire plier Grenoble. Derrière son paquet d'avants, surgit ce diable de Sylvère Reteau, bondissant sur le gazon isérois. Et passant la ligne d'en-but victorieusement (75e). Avec la transformation, Daxe mène 24-27 et oblige le FCG à tout tenter pour marquer un ultime essai. Mais les Isérois se cassent les dents sur la défense dacquoise. Les partenaires d'Hugo Cerisier s'offrent un bol d'air au classement avec ce succès. Pour Grenoble - et malgré le bonus défensif -, c'est un coup d'arrêt au coeur de la belle dynamique qu'avaient réussi à lancer les joueurs d'Aubin Hueber. Grenoble tentera de rebondir sur la pelouse de son voisin éloigné Valence-Romans. Quand Dax s'est enlevé de la pression avant de défier Biarritz.