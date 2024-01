Pro D2 - Ce vendredi soir, Rouen Normandie a brillamment renoué avec la victoire. Lors de la 17e journée de Pro D2, les joueurs de Sébastien Tillous-Borde se sont largement imposés au Stade Robert-Diochon (37-7) contre Nevers. S'ils restent la lanterne rouge du championnat, les Rouennais glanent cinq points et mettent fin à une série de cinq défaites consécutives. Ils restent à dix points de Biarritz, premier non relégable. De leur côté, les Nivernais restent dans le Top 6 malgré ce revers.

Un premier acte renversant

Au Stade Robert-Diochon de Rouen, Rouen Normandie a retrouvé la voie de la victoire ce vendredi soir contre Nevers (37-7) lors de la 17e journée de Pro D2. Ce sont les locaux qui ont pris le meilleur départ. Avec seulement deux succès depuis le début du championnat, les Rouennais étaient attendus et ils ont investi les 22 mètres nivernais durant les premiers instants de la rencontre. En vain après une bonne défense adverse. La rencontre s'est équilibrée et les lignes arrières des deux équipes se sont rendues coup pour coup en exploitant les espaces laissés. Finalement, ce sont les Nivernais qui ont planté les premiers. Après le quart d'heure de jeu, Loaloa se démarque d'une superbe passe après un ballon porté en touche où le Fidjien décale le ballon à Arthur Mathiron qui n'a plus qu'à aplatir pour donner sept points d'avance à Nevers après la transformation de Shaun Reynolds (0-7, 18e).

Les Rouennais se sont rebellés dans la foulée et dix minutes plus tard, les avants de Nevers perdent le ballon après une belle réception de Jaminet à la suite d'une chandelle de Mouchous. Dans les 22 mètres adverses, le ballon revient jusqu'à Maxime Sidobre qui trouve Gontineac. Plaqué, le Roumain passe les bras et redonne le ballon à son demi de mêlée. Rouen égalise après la transformation de Franck Pourteau (7-7, 32e). Les Normands vont même passer devant quelques instants juste avant la pause grâce au demi d'ouverture (10-7, 39e). Au retour des vestiaires, les joueurs de Sébastien Tillous-Borde sont revenus avec d'autres intentions.

Un deuxième acte à sens unique

Les spectateurs du Stade Robert-Diochon ont dû se régaler ! Après une nouvelle pénalité de Franck Pourteau (13-7, 45e) puis une deuxième (16-7, 52e), les vagues offensives ont déferlé sur la défense nivernaise malgré le carton jaune de John Jackson pour un plaquage haut et un choc tête contre tête. Après l'heure de jeu, Samuel Maximin a été le premier à sonner la charge dans cette fin de rencontre. Alors que Kylian Jaminet relance son camp depuis ses 22 mètres, l'arrière transmet à Kévin Noah qui se voit arracher le ballon par le Rouennais avant de le voir filer aplatir (23-7, 69e). Moins de cinq minutes plus tard, Paul Vallée l'a imité. Sur une touche dans les 22 mètres nivernais, Florent Campeggia stoppe le ballon porté et trouve son ailier dans le côté fermé sur le coin gauche où il aplatit (30-7, 72e). Alors que Nevers a éprouvé de grandes difficultés durant la rencontre à rester disciplines (plus de dix fautes sifflées), Rouen a inscrit l'essai du bonus offensif à la dernière minute. Après un cafouillage, Franck Pourteau est trouvé par Campeggia avant de faire une longue passe sautée pour Paul Vallée. L'ailier croise sa course dans les 22 mètres adverses et libère pour Baptiste Mouchous qui n'a plus qu'à aplatir. Franck Pourteau termine sur un sans-faute au pied après la sirène (37-7, 81e).

Les Neversois s’inclinent face aux Rouennais ! (Bo 37-7) pic.twitter.com/6X0yy5amHv — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) January 19, 2024

Malgré ce succès bonifié, Rouen reste dernier de Pro D2 à dix points de Biarritz, premier non relégable. Les Normands stoppent néanmoins une série de cinq défaites consécutives. Ils tenteront de confirmer la belle prestation la semaine prochaine en déplacement à Colomiers. De leur côté, Nevers reste dans le Top 6 du championnat et les Nivernais tenteront de créer l'exploit avec une équipe du haut de tableau, Vannes.