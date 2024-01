Cette saison, le SU Agen se contente de gagner douloureusement à domicile, avant d’exploser à l’extérieur. Contre Aurillac, la pression est à nouveau maximale.

Les deux hommes aiment le club. Et ils sont évidemment très tristes de le voir sombrer ainsi. Loris Tolot et Dave Ryan reconnaissent volontiers que la situation du SU Agen les travaille. Voir ce club légendaire réduit à occuper une pauvre 11e place en Pro D2 a de quoi les perturber. "Cela me fait mal au cœur car ce n’est pas la place que cette institution mérite. On a besoin d’un groupe qui se bat pour ce maillot. Pas comme à Mont-de-Marsan", avertit l’ancien pilier droit irlandais. Si certains joueurs de l’effectif semblent avoir capitulé il y a bien longtemps, le staff a décidé de s’appuyer dorénavant sur les éléments les plus méritants. Exit donc les Ben Volavola, George Tilsley pour ne citer qu’eux. La récréation a assez duré et l’entraîneur en chef du SUA le sait : "Tu as le droit de passer à côté d’un match. Moi aussi je me suis loupé dans ma carrière. Mais tu n’as pas le droit de ne pas te battre pour changer cela."

Certains joueurs mettent en avant le fait qu’ils ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Là encore, Dave Ryan a son avis bien tranché : "Quand ils rentrent le soir, les joueurs y pensent. Ils sont humains. J’ai été à leur place. Mais tout cela, tu ne peux pas le maîtriser. Par contre, ce que tu peux maîtriser, c’est l’intensité que tu mets à l’entraînement. Et généralement, quand tu es investi, le contrat n’est jamais loin !"

Aurillac, du (très) lourd

Voilà qui a le mérite d’être clair. Et c’est d’ailleurs ce franc parlé qui fait que le groupe voue une vraie confiance en son nouveau vrai-faux manager. Avec sept victoires pour une défaite cette saison à Armandie, le SUA reste plutôt solide à domicile. Et heureusement car le spectre de la 15e place pourrait vite revenir sur la table si d’aventure la donne venait à s’inverser. Voilà pourquoi cette réception d’Aurillac revêt une importance capitale. "On le sait, c’est une équipe habituée au championnat et qui a peut-être la plus grosse mêlée du championnat", note Vincent Farré, méfiant.

Au match aller, les Cantalous n’avaient fait qu’une bouchée des Lot-et-Garonnais. L’occasion est donc donnée aux partenaires d’Arnaud Duputs de rendre la pareille et surtout de s’éloigner un peu plus de la zone rouge.

Si victoire il y a, les Agenais auront assuré l’essentiel au cours de ce bloc tumultueux. Est-ce que pour autant ils en sortiront rassurés ? C’est une autre histoire !