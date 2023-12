Après une semaine de votes, l'heure est venue de dévoiler les résultats de votre XV mondial de l'année et vous avez été nombreux à participer !

Depuis une semaine, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année.

15. Thomas Ramos (France)

Vous l'avez désigné meilleur arrière du Top 14, et vous récidivez pour le XV mondial. Un choix cohérent au vu de la saison du Toulousain : irrésistible en club et en équipe de France. Buteur très fiable, relanceur né, Ramos est capable de coups de folie presque toujours gagnants. Le Black Beauden Barrett et l'Irlandais Hugo Keenan complètent le podium.

Résultats :

Thomas Ramos (France) 61%

Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) 23%

Hugo Keenan (Irlande) 10%

Votes : 3073

14. Will Jordan (Nouvelle-Zélande)

Finisseur extraordinaire, Will Jordan a égalé le record de Lomu avec huit essais inscrits lors de la Coupe du monde. S'il n'a pas remporté la Coupe du monde, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs ailiers du monde.

Résultats :

Damian Penaud (France) 55%

Will Jordan (Nouvelle-Zélande) 16%

Cheslin Kolbe (Afrique du Sud) 8%

Votes : 3396

13. Rieko Ioane (Nouvelle-Zélande)

Vous avez préféré Rieko Ioane à Garry Ringrose au poste de numéro 13. On vous comprend. Le Néo-Zélandais est injouable ballon en main, et il l'a prouvé durant la dernière Coupe du monde. L'Irlandais a beaucoup de talent mais il passe trop souvent à côté en défense. A noter que vous placez seulement à la quatrième position Gaël Fickou avec seulement 9% des suffrages.

Résultats :

Rieko Ioane (Nouvelle-Zélande) 37%

Garry Ringrose (Irlande) 30%

Waisea Nayacalevu 18%

Votes : 3326

Il a été monstrueux sur l'année 2023 avec l'Irlande. Très souvent le meilleur Irlandais sur le terrain, il a terrorisé les Sud-Africains en poule, avant de se livrer un duel sensationnel face à Barrett en quart de finale. Malgré sa grande prestation, l'Irlande a été éliminée, mais il a quand même réalisé le grand chelem en début d'année 2023.

Résultats :

Bundee Aki (Irlande) 39%

Jordie Barrett (Nouvelle-Zélande) 25%

Jonathan Danty (France) 21%

Votes : 5034

11. Damian Penaud (France)

Qui peut s'assoir à la table et dire : "j'ai inscrit plus d'essais que Damian Penaud sur la scène internationale ?" Absolument personne. Le trois-quarts aile du XV de France a livré une saison 2023 incroyable sur un plan statistique avec 14 essais en 11 matchs.

Résultats :

Damian Penaud (France) 65%

Will Jordan (Nouvelle-Zélande) 12%

Mark Telea (Nouvelle-Zélande) 7%

Votes : 3996

10. Richie Mo'unga (Nouvelle-Zélande)

Jonathan Sexton avait tout pour finir en haut du classement, mais il a manqué la finale de Champions Cup et il a été suspendu puis éliminé en quart de finale de la Coupe du monde. A côté de lui, Richie Mo'unga a réalisé un beau Mondial, malgré sa défaite en finale et ses échecs au pied. A noter qu'Handré Pollard arrive en 4e position avec seulement 11% des votes.

Résultats :

Richie Mo'unga (Nouvelle-Zélande) 46%

Jonathan Sexton (Irlande) 23%

Matthieu Jalibert (France) 18%

Votes : 6212

9. Antoine Dupont (France)

Aucune surprise à ce poste, Antoine Dupont écoeure la concurrence. Malgré l'élimination précoce du XV de France, le capitaine des Bleus garde une avance sur ses concurrents. Avec 78% des suffrages, Dupont devance très largement Aaron Smith (13%), et Faf de Klerk (7%).

Résultats :

Antoine Dupont (France) 78%

Aaron Smith (Nouvelle-Zélande) 13%

Faf de Klerk (Afrique du Sud) 7%

Votes : 3662

7. Charles Ollivon (France)

Il n’a pas réussi à mener l’équipe de France sur le toit du monde, mais comme il l’a dit ces derniers jours, il "n’a aucun regret". Toujours là au bon endroit, au bon moment, Ollivon a franchi la ligne d’en-but quelques fois, et ça suffit.

Résultats :

Charles Ollivon (France) 37%

Pieter-Steph du Toit (Afrique du Sud) 21%

Siya Kolisi (Afrique du Sud) / Josh van der Flier (Irlande) 12%

Votes : 3617

8. Ardie Savea (Nouvelle-Zélande)

Qui d’autre que le meilleur joueur du monde pour porter le numéro 8 dans cette équipe. Pour un petit point, la Coupe du monde lui a échappé, mais cela ne fera pas oublier tous ses exploits. Ardie Savea a écrit l’histoire sur le terrain.

Résultats :

Ardie Savea (Nouvelle-Zélande) 49%

Grégory Alldritt (France) 48%

Caelan Doris (Irlande) 3%

Votes : 5622

6. Pieter-Steph du Toit (Afrique du Sud)

Homme du match lors de la finale de la Coupe du monde, Pieter-Steph Du toit est increvable. Plaqueur infatigable, le flanker sud-africain a gagné le respect de tous. Heureux de le voir numéro 6 dans cette équipe de monstres.

Résultats :

Charles Ollivon (France) 32%

Pieter-Steph du Toit (Afrique du Sud) 27%

Siya Kolisi (Afrique du Sud) 14%

Votes : 3617

5. Scott Barrett (Nouvelle-Zélande)

Les All Blacks peuvent remercier leur deuxième ligne, qui peut même évoluer en troisième ligne. Les internautes ne s’y trompent pas, Scott Barrett a changé de dimension cette année. Son duo avec Etzebeth fait peur, très peur.

Résultats :

Scott Barrett (Nouvelle-Zélande) 46%

Will Skelton (Australie) 20%

James Ryan (Irlande) / Franco Mostert (Afrique du Sud) 15%

Votes : 4064

4. Eben Etzebeth (Afrique du Sud)

Les votants, pour la plupart français, ne sont pas rancuniers. Le deuxième ligne a été un des grands acteurs du quart de finale entre les Boks et les Bleus. Champion du monde pour le deuxième fois cette année, Eben Etzebeth est bien installé en deuxième ligne.

Résultats :

Eben Etzebeth (Afrique du Sud) 47%

Thibaud Flament (France) 27%

Brodie Retallick (Nouvelle-Zélande)

Votes : 5607

3. Uini Atonio (France)

Une première ligne 100% française, qui dit mieux ? Aux côtés de Baille et Mauvaka, les internautes ont plébiscité le Rochelais. Indiscutable chez les Bleus, Atonio a encore une fois réalisé une année pleine, qui lui a ouvert les portes de ce XV.

Résultats :

Uini Atonio (France) 49%

Tadhg Furlong (Irlande) 31%

Frans Malherbe (Afrique du Sud) 12%

Votes : 6721

Il est considéré par de nombreuses personnes comme le meilleur joueur français du Mondial 2023. En l’absence de Julien Marchand, Mauvaka a assumé et prouvé qu’il était un des meilleurs du monde à son poste. Le voir dans cette équipe est bien évidemment logique.

Résultats :

Peato Mauvaka (France) 72%

Bongi Mbonambi (Afrique du Sud) 12%

Dan Sheehan (Irlande) 10%

Votes : 8542

1. Cyril Baille (France)

Inscrire un doublé en quart de finale de la Coupe du monde aide pour se faire une place dans ce quinze. Tout comme dans le quinze du Top 14, Cyril Baille est le pilier gauche élu par les internautes. Sur la scène internationale, le pilier gauche toulousain a encore une fois montré les muscles, et les passionnés du ballon ovale l’ont remarqué.

Résultats :

Cyril Baille (France) 56%

Andrew Porter (Irlande) 19%

Steven Kitshoff (Afrique du Sud) 15%

Votes : 9548

Au total, sept Français composent votre XV mondial. On retrouve aussi cinq Néo-Zélandais, deux Sud-Africains et un Irlandais. Vous avez été plus de 75 000 à voter.