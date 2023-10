Pieter-Steph du Toit nous a rappelé pourquoi il avait été sacré meilleur joueur du monde en 2019 ! Impressionnant durant ses 80 minutes sur la pelouse, le Springbok a montré une activité ahurissante en enchaînant les plaquages offensifs.

Avec 28 plaquages réussis sur 31, Pieter-Steph du Toit a livré une finale monstrueuse et a guidé ses coéquipiers en défense. Son rôle et son énergie ont été largement plébiscités dans La Troisième Mi-Temps. Meilleur joueur du monde en 2019, du Toit a cette fois terminé meilleur joueur de la finale 2023. Avec Vincent Franco, Paul Arnould et Yanis Guillou. Réalisation de Baptiste Barbat.