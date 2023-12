L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV mondial de l'année. Ce 26 décembre, on évoque les arrières. Alors, qui, selon vous, a été le plus fort en 2023 ?

Thomas Ramos (France)

Il est arrivé à son meilleur niveau ces dernières saisons et a su gagner sa place de titulaire avec les Bleus. Un temps "mis à l'écart" ou plutôt préféré en tant qu'impact player, le Toulousain est aujourd'hui le titulaire indiscutable à l'arrière du XV de France. Plus que précis face aux perches et incisif dans le jeu il est un atout précieux de la sélection.

28 ans, 1,78m, 86kg

Avec la France : 34 matchs joués, 19 fois titulaire, 5 essais, 274 points inscrits.

Damian Willemse (Afrique du Sud)

Il vient d'être sacré champion du monde pour la deuxième fois. Si Damian Willemse n'avait joué qu'un match en 2019 (face au Canada), cette fois il a été l'un des grands acteurs de ce nouveau titre et a parfaitement exécuté la stratégie mise en place par Erasmus et Nienaber pour battre les Bleus en quart de finale... De par sa polyvalence (il peut jouer aussi bien à l'arrière qu'à l'ouverture) et ses qualités physiques, Damian Willemse s'est imposé parmi les meilleurs au niveau mondial sous le maillot des Boks.

25 ans, 1,84m, 96kg

Avec l'Afrique du Sud : 40 matchs joués, 24 fois titulaire, 4 essais, 56 points inscrits

Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande)

123 matchs, 40 essais sous le maillot des All Blacks, inutile de dire que Beauden Barrett est l'un des tauliers de cette équipe néo-zélandaise. Depuis sa première titularisation en 2012 il n'a pas passé une seule saison sans jouer un match avec la sélection. Et à 32 ans Beauden Barrett a prouvé lors de cette récente Coupe du monde en France qu'il avait encore de quoi faire trembler les défenses...

32 ans, 1,87m, 93kg

Avec la Nouvelle-Zélande : 123 matchs joués, 40 essais, 734 points inscrits.

Freddie Steward (Angleterre)

Des moins de 20 ans aux matchs avec "les grands" il n'y a eu presque qu'un pas. En quelques saisons Freddie Steward s'est fait une place avec le XV de la Rose. Précieux sous les ballons hauts comme dans le jeu courant où il a l'habitude d'éliminer de nombreux défenseurs sur son passage, ce jeune arrière sera précieux pour cette équipe anglaise sur les années à venir.

23 ans, 1,96m, 105kg

Avec l'Angleterre : 31 matchs joués, 31 fois titulaire, 8 essais

Hugo Keenan (Irlande)

Il n'avait pas eu la chance de disputer la Coupe du monde au Japon avant de devenir le numéro 15 incontournable de ce XV du Trèfle. Et si Hugo Keenan et ses coéquipiers n'ont pas eu la chance de soulever le trophée Webb-Ellis dans une année où ils semblaient plus en forme que jamais, l'arrière du Leinster mérite amplement sa place parmi les meilleurs mondiaux à ce poste.

27 ans, 1,85m, 92kg

Avec l'Irlande: 36 matchs joués, 36 fois titulaire, 12 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !