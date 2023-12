Le troisième ligne de l'équipe de France et du Rugby club toulonnais est revenu sur le quart de finale du Mondial. L'ancien capitaine des Bleus, qui pourrait retrouver son rôle en l'absence d'Antoine Dupont, avoue ne pas avoir de regret au sujet de la Coupe du monde, malgré l'élimination face à l'Afrique du Sud.

Charles Ollivon assume et ne regrette rien. Le capitaine du RCT, cadre de l'équipe de France de Fabien Galthié, est revenu au micro de Canal + dans l'émission le Canal Rugby Club, sur le quart de finale de la Coupe du monde perdu face à l'Afrique du Sud (28-29). "Je l'ai très mal vécu", avoue-t-il avant de poursuivre : "C'est difficile de se dire que tu es responsable de la tristesse des gens avec tout le plaisir que j'ai pris sur le terrain. (...) C'est assez violent de se retrouver tout seul, ne pas avoir envie de sortir dans la rue. De ressasser. La cicatrice, elle est là et elle va rester très longtemps. Elle nous suivra toute notre vie et il faut vivre du mieux possible avec."

Le poids de tout un pays pour devenir champion du monde pour la première fois de son histoire, le joueur l'a ressenti au fur et à mesure du Mondial. "Vers la fin de la compétition, tu sens que tu ne joues plus que pour toi. C'est tellement fort et ça te dépasse un petit peu. Tu sais que les gens sont tristes, qu'ils pleurent et tu comprends ta responsabilité. C'était moins présent pour le Tournoi des 6 Nations."

Il nous a peut-être manqué d'être bon le jour J

Cette notion de plaisir est revenue plusieurs fois dans les mots du troisième ligne, qui avoue ne pas avoir revu le match. À part les essais inscrits par les Sud-Africains. "Je n'ai pas regardé le match. J'ai regardé seulement quatre actions, les quatre essais que nous avons encaissés. Je n'avais pas envie de regarder. J'ai des souvenirs, des flashs après le quart de finale. Il y a la déception et la colère mais aussi beaucoup de plaisir sur le terrain car avec les mecs on s'est trouvé, on se souriait malgré l'énorme pression. J'ai rarement pris autant de plaisir dans un match de rugby que sur ce quart de finale. C'est difficile de faire le tri."

Lire aussi : Jonathan Danty : "Il y a toujours une plaie qui reste ouverte"

2027 ? C'est un petit peu dans un coin de ma tête

"J'ai zéro regret parce que j'ai tout donné, poursuit le capitaine du Rugby club toulonnais. Sincèrement, je suis très déçu et frustré du résultat, de ne pas avoir pu donner plus à ce pays, mais je ne peux pas avoir de regret." Malgré une génération flamboyante, les Français ne sont pas parvenus à leur objectif suprême de soulever le trophée Webb-Ellis le 28 octobre dernier. "Il nous a peut-être manqué d'être bon, voire très bon le jour J, même si nous étions préparés du mieux possible. C'est un fait." Alors, l'avenir, Charles Ollivon y pense. Forcément. "Pour être honnête, c'est un petit peu dans un coin de ma tête où je me dis que la Coupe du monde est dans quatre ans. Parfois, Il faut savoir perdre pour gagner."

En attendant, les Bleus ont un Tournoi des 6 Nations qui approche. Avec un premier match très attendu au Vélodrome face à l'Irlande. Une compétition qui se disputera sans Antoine Dupont, qui va rejoindre l'équipe de France de rugby à 7. L'occasion pour le grand Charles de récupérer le rôle de capitaine, comme ce fut le cas avant sa blessure ? "Je ne sais pas, je n'ai pas échangé avec le staff à ce sujet. Je sais que j'aurai toujours la même attitude et que j'assumerai cette responsabilité sans problème. Je ne pense pas qu'à ça car j'ai déjà été dans les deux situations et mon attitude a toujours été la même."