Après cette dixième journée de Top 14, découvrez le top des déclas des acteurs du week-end.

Le RCT a livré un bon match sur la pelouse du Stadium face à Toulouse, mais les Toulonnais sont repartis sans aucun point. À l’issue du match, le manager Pierre Mignoni avait quelques regrets : "Cela n'aurait pas été immérité de ramener un point mais c'est comme ça." Pourtant les Varois avaient réalisé l'entame parfaite en menant rapidement 14-0 avant le réveil des Toulousains : "Il n'y a rien à dire, mais ce fut tout de même trop facile par moments pour eux", a concédé l'ancien demi de mêlée.

O'Gara : "Je prends ce carton rouge pour moi. C'est un mauvais management"

Les Rochelais ont perdu sur la pelouse du Stade français mais repartent de Paris avec le point de bonus défensif. Capitaine de La Rochelle, Jonathan Danty a été exclu par l'arbitre de la rencontre après un mauvais geste sur le trois-quart centre Jeremy Ward. Devant les journalistes à la fin du match, Ronan O'Gara n'a pas voulu charger son joueur, bien au contraire : "S'il prend jaune et Ward rien, c'est bien. Rouge, ça tue le match. Je prends ce carton rouge pour moi. C'est un mauvais management. C'était le match de trop pour lui après les rencontres face au Leinster et aux Stormers."

Le manager maritime a aussi confié ne pas être inquiet malgré des récents résultats négatifs : "Est-ce que cela vient de moi ? Est-ce que c'est le plan de jeu ? L'environnement ? Est-ce qu'on manque de travail en groupe ? Je me remets beaucoup en questions. Mais je ne suis pas inquiet, même si nous sommes loin de notre niveau."

Le Stade français s'est imposé face à La Rochelle (18-13). Les Parisiens, grâce à deux essais inscrits par Ward et Hamdaoui, ont pris le meilleur sur des Rochelais réduits à quatorze après l'exclusion du capitaine Jonathan Danty.

Morgan Parra, l'entraîneur de l'attaque et du jeu au pied du Stade français, a reconnu les difficultés affichées par son équipe malgré la victoire face à La Rochelle. L'ancien demi de mêlée retient la victoire mais a pointé du doigt la fébrilité de ses joueurs en fin de match. "On a joué un peu à l’envers. Est-ce qu’on a eu peur de gagner ? Pourtant, nous sommes rentrés sur le terrain avec beaucoup d’intentions. Ça s’est vu en première mi-temps où on a essayé de jouer les coups. Même un peu en deuxième mi-temps jusqu’au carton rouge de Danty. Seulement, après ce fait de jeu, on a commencé à rendre les ballons, à s’éparpiller et même, entre guillemets, à faire n’importe quoi. À nous de travailler sur ces erreurs. Mais je retiens tout de même la victoire."

Menés 14 à 0 par le RC Toulon en début de match, les Toulousains ont été surpris, avant de se reprendre et de finalement remporter le choc (25-17). En conférence de presse, Matthis Lebel est revenu sur le début de match raté des siens. "On se regarde et on se demande ce qu’on br*****, tout simplement. Mais ce n’était pas compliqué de faire mieux. Trop de plaquages manqués, des duels perdus… et tu subis, c’est normal. Il faut simplement savoir se le dire et passer à autre chose. Il ne faut pas prendre cette habitude de mettre vingt minutes à rentrer dans une partie." Pas de conséquence cette fois-ci pour les hommes d'Ugo Mola...

Perpignan a réalisé un très beau match face à Bayonne lors de la 10e journée. Un large succès, bonifié, qui permet aux coéquipiers de Tommasso Allan d'avoir deux points d'avance sur Montpellier. La confiance de retour ? "Elle était déjà présente, a répondu l'international italien, grand artisan de la large victoire catalane. Tu lis les journaux et tu vois que Bayonne vient ici pour gagner. On pense donc à faire quelque chose de bien pour changer cela. Le visage affiché aujourd'hui montrera sûrement à certains de quoi nous sommes capables désormais." Prochain rendez-vous, le 31 décembre avec un déplacement périlleux à Castres.

L'ASM Clermont n'a pas réussi à renverser la rencontre face à la Section paloise (22-11). Pourtant, Christophe Urios pensait ses joueurs capables de l'emporter au Hameau : "Même en se réveillant tard, je pensais que nous allions gagner ! Nous avons quand même eu deux balles de match. La première mi-temps, je ne l'explique pas trop." Interrogé sur le forfait de Bautista Delguy et la blessure de Benjamin Urdapilleta, le manager clermontois a évoqué une certaine malchance. "Les dieux du rugby ne sont pas toujours avec nous. En fait, c'était Thomas Rozière qui devait jouer à l'aile mais il a été malade avant-hier. C'est Bautista Delguy qui rentre mais qui a eu une gastro. Donc nous partons avec Anthony Belleau derrière et Alex Newsome à l'aile. Mais Benjamin Urdapilleta se blesse rapidement, ce qui a fait que nous étions obligés de nous réorganiser encore une fois. Mais ce n'est pas cela qui a fait que la première mi-temps était crispée. Les contacts étaient rudes."