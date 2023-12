Le Stade toulousain s'impose largement face à Toulon (25-17) au Stadium, en clôture de cette 10ème journée de Top 14.

Entre des Toulousains avides de poursuivre l'embellie européenne et des Varois désireux de rattraper les défaites frustrantes subies dans cette même compétition, le duel s'annonçait indécis. Et ce premier acte confirmait les forces en présence, d'abord par les hommes de Pierre Mignoni admirables de pragmatisme. Tout d'abord Smaili ira en terre promise pour le premier essai de la rencontre, faisant suite à un franchissement majeur de Priso au départ de l'action (0-7, 11ème). Une impression qui se répandait les minutes suivantes face à des Haut-Garonnais jouant à l'envers avec un nombre conséquent de pertes en touche. Tout le contraire du RCT, bien en place et incisif. Selevasio Tolofua propulsé derrière la ligne ne dira pas le contraire après une action rondement menée (0-14, 22ème).

Un écart substantiel et des Toulousains léthargiques qui trouveront la réplique graduellement. Delibes parviendra à créer une brèche, la transformation du jeu sera à la hauteur pour la conclusion de l'ailier à l'origine de l'action pour l'essai de la révolte (5-14, 26 ème). Ragaillardis par une mêlée fermée retrouvant ses standards et des courses plus franches, les locaux doubleront la mise par Mauvaka, bien accompagné par Jelonch pour une concrétisation pleine de puissance (12-14, 35ème). Un score devenu plus étriqué, et un jeu qui se crispe avec Neti et Setiano, priés de rejoindre le banc de touche 10 minutes, suite à des introductions instables à souhait. Le RCT allait-il retrouver du panache comme la première partie de ce premier acte pour aller chercher l'exploit au Stadium ?

Toulouse injouable à la maison

Alors que la pluie s'était invitée à la fête, perturbant le déroulé d'un duel assurément plus enjoué auparavant, les Toulousains prenaient leurs responsabilités. Ramos et Biggar se répondaient tour à tour sur des situations avantageuses, fructifiées par leur réussite face aux poteaux (15-17, 58ème). Puis un éclair de Lebel, bien servi par Kinghorn sur une sautée, qui délivrera les locaux d'un éventuel retour, confirmé par une dernière pénalité de Ramos quelques minutes plus tard (25-17, 73ème) écartera une éventuelle menace. Les champions de France ne tremblaient plus et conservaient toujours leur invincibilité à domicile, vielle de presque deux saisons dorénavant. Toulon aura bien les opportunités de ne pas repartir à vide, mais Hervé heurtera le montant gauche sur une pénalité lointaine dans les ultimes secondes.

Longtemps malmenés par les Varois auteurs d'un départ canon, les Haut-Garonnais ont sur faire le dos rond pour s'émanciper de la menace du RCT et s'imposer à l'énergie (25-17)



Le compte rendu > https://t.co/91HwM4eG15 pic.twitter.com/HaLph2pUto — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 23, 2023

Le Stade toulousain passera les fêtes au chaud. Ce succès permet aux troupes d'Ugo Mola de rester au contact des qualifiables, mais de confirmer surtout un net regain de forme depuis la campagne européenne. Une série à confirmer avec le prochain déplacement délicat à La Rochelle la semaine prochaine.

Les Varois ont longtemps lutté face aux Haut-Garonnais, mais ont manqué cruellement de finition malgré quelques séquences bien senties et un départ impressionnant. Insuffisant pour terrasser les Stadistes dans leur antre, alors les hommes de Pierre Mignoni devront bien se préparer pour accueillir le Stade Français lors de la prochaine levée.